“Iphones staan zelden in solden, maar nu zijn er een paar winkels die het voor elkaar krijgen.” Deze 5 smartphones koop je nu met hoge korting

De soldenperiode is volop aan de gang en in tijden van huizenhoge inflatie houden we allemaal onze ogen open voor interessante koopjes. Ben je toe aan een nieuwe smartphone? Donovan Kerssenberg van technologiesite Tweakers tipt dé 5 exemplaren die je nu aan een mooie korting kunt aanschaffen. De smartphonespecialist legt ook uit waarop je moet letten om geen miskoop te begaan.

“Het is verleidelijk om naar de winkel te rennen en voor het eerste beste toestel aan een lage prijs in de solden te kiezen”, zegt Donovan. “Maar voor je je betaalkaart bovenhaalt, is het verstandig even te checken hoe lang een toestel nog ondersteuning krijgt. Het zou zonde zijn om een smartphone aan te schaffen die je na enkele weken alweer weg moet doen vanwege een beveiligingsfout, of omdat er geen updates meer worden uitgerold.” Dit gezegd zijnde, dook Donovan in het huidige aanbod afgeprijsde smartphones. Hij pikte er vijf interessante exemplaren uit:

1. Xiaomi 11T Pro - Ooit 597 euro, Nu 309 euro

“Deze smartphone is de afgelopen maanden snel in prijs gedaald. De laatste prijsdaling van zo’n 30 procent heeft de Xiaomi 11T Pro tot een ware aanrader gemaakt. Zo laadt de batterij zeer snel op en het is apparaat uitgerust met een hele snelle processor. Het scherm is een 120Hz-exemplaar dat zich kan meten met de dure vlaggenschepen. Verder is er een goede macrocamera aanwezig en is de behuizing luxer afgewerkt dan andere smartphones in deze prijscategorie. De IP53-certificering wijst er bovendien op dat hij tegen een spatje water kan.” Bekijk hier waar je de Xiaomi 11T Pro nu het goedkoopste kan kopen.

Volledig scherm Xiaomi 11T 128GB Blauw. © Tweakers.net

2. Samsung Galaxy A22 – Ooit 271 euro, Nu 197,50 euro

“Heb je een klein budget, maar wil je toch een telefoon die normaal gesproken een prijscategorie hoger zit? De Galaxy A22 heeft onlangs een prijsdaling van dik 23 procent gekregen, waardoor je deze nu voor een mooi bedrag op de kop kan tikken. Voor deze strakke prijs krijg je een smartphone met de mogelijkheid twee simkaarten én tegelijkertijd een microSD-kaart te gebruiken. Daarnaast is het toestel uitgerust met een koptelefoonaansluiting, 90Hz full hd lcd-scherm en een 48 megapixel camera.” Vind hier de scherpste prijs voor de Samsung Galaxy A22 op Tweakers.

Volledig scherm Samsung Galaxy A22, 4G, 4GB ram, 64GB opslag Zwart. © Tweakers.net

3. OPPO Find X3 Pro – Ooit 1.153 euro, Nu 644 euro

“Dit toestel kwam toen het nieuw was behoorlijk goed uit onze tests, maar de hoge prijs werd als een minpunt gezien. Dat is nu niet langer een issue, aangezien de prijs van deze smartphone almaar daalt. De laatste prijsdaling maakt dit apparaat nóg toegankelijker. De OPPO Find X3 Pro heeft een uitgebreid camerasysteem met goede beeldkwaliteit, snelle en fijne software, en een fraai en onderscheidend design. Tel daar de speciale microscoopcamera, supersnel laden en het 10bit-kleurenscherm bij op en je hebt een mooi high-end toestel voor een scherpe prijs.” Traceer hier de beste prijs voor de OPPO Find X3 Pro op Tweakers.

Volledig scherm OPPO Find X3 Pro Zwart. © Tweakers.net

4. Apple iPhone 13 mini – Ooit 809 euro, Nu 742 euro

“Het komt niet vaak voor dat smartphones van Apple in solden staan, maar zo nu zijn er enkele winkels die het voor elkaar krijgen. Hierdoor is de iPhone 13 mini op dit moment met een prijsverlaging van 12 procent te krijgen. Deze smartphone is, dankzij zijn unieke formaat, meer dan de andere toestellen een nicheproduct. De specificaties zijn dezelfde als die van de iPhone 13, met dezelfde snelle processor, hetzelfde fellere oledscherm en dezelfde capabele camera.” Bekijk hier welke winkels de iPhone 13 mini nu aan een soldenprijs aanbieden.

Volledig scherm Apple iPhone 13 mini, 128GB opslag Zwart. © Tweakers.net

5. Samsung Galaxy S20 Fan Edition – Ooit 461 euro, Nu 378,99 euro

“De Samsung Galaxy S20 Fan Edition is de afgelopen maanden langzaam in prijs gezakt. Het is al een wat oudere smartphone, maar het is nog steeds een goed toestel. Deze degelijke Samsung heeft de zeer krachtige Snapdragon 865-soc aan boord. Er zijn voor dit bedrag al snellere smartphones, maar de S20 FE is uitstekend in balans en ondanks zijn leeftijd een goede deal. Voor eigenschappen als een IP68-waterdichtheidsrating en draadloos opladen betaal je elders veel meer. Datzelfde geldt voor het luxe camerasysteem met 3x optische zoom, een hoofdcamera met optische beeldstabilisatie en de prima ultragroothoekcamera, helaas zonder macrofunctie. Het scherm is zeer kwalitatief en de accuduur bovengemiddeld. Helaas ontbreekt een 3,5mm-aansluiting, maar wel is er een microSD-kaartlezer voor geheugenuitbreiding.” Kijk hier welke webshop de Samsung Galaxy S20 FE het voordeligst aanbiedt.

Volledig scherm Samsung Galaxy S20 FE 4G, 6GB ram. © Tweakers.net

