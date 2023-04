iPhone-hackers kunnen nu de toegang tot het apparaat blokkeren met behulp van een nieuwe methode

FBI waarschuwt voor openbare oplaadpun­ten: “Hackers kunnen zo spionage­soft­wa­re op je smartphone installe­ren”

Volgens de Amerikaanse veiligheidsdienst FBI is het niet slim om je smartphone op te laden via openbare oplaadpunten. Die kunnen immers misbruikt worden door hackers, die zo de kans krijgen om malware of spionagesoftware op je smartphone te installeren.