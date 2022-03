iOS 15.4 volgende week te downloaden: gezichtsherkenning zal werken met mondmasker

Belg factcheckt voor Facebook of beelden uit Oekraïne en Rusland echt zijn: “Beide kampen bestoken elkaar met valse informatie”

Sociale media worden overspoeld met valse video’s en foto’s over de oorlog in Oekraïne, omdat het ene land het andere in diskrediet wil brengen. Of gewoon omdat de verspreider verwarring wil zaaien en likes wil scoren. De Belg Maarten Schenk mag nu voor Facebook al die informatie in het Russisch en Oekraïens controleren op echtheid.

8 maart