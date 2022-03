Intel gaat 33 miljard euro investeren in chipfabrieken in Europa: nieuwe fabrieken in Duitsland

Intel gaat 17 miljard euro investeren in twee chipfabrieken in de Duitse stad Maagdenburg. In totaal kondigde het Amerikaanse technologiebedrijf 33 miljard euro aan investeringen in computerchips aan in Europa. Zo wordt ook 12 miljard euro uitgetrokken om de Ierse activiteiten uit te breiden. Op een termijn van tien jaar is Intel zelfs van plan 80 miljard euro te investeren in de Europese Unie.