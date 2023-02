Instagram-fotograaf bekent: “Bijna alles gemaakt met AI, mensen bestaan niet echt”

Gamereview Waar is ‘Like a Dragon: Ishin!’ al die jaren gebleven?

Er ging negen jaar en een complete remaster over voordat ‘Like a Dragon: Ishin!’, een spin-off van de videogameserie formerly known as ‘Yakuza’, het westen bereikte. Maar nu hij er is hebben we ons prima vermaakt in deze ‘Red Dead Redemption’ van Sega’s serie gangster-rpg’s.