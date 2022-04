Instagram-account Bored Ape Yacht Club gehackt: 2,8 miljoen dollar aan NFT’s gestolen

internet EXPLAINER. Bedrijf achter Bored Ape Yacht Club is nu 4 miljard dollar waard: dit is Yuga Labs

Yuga Labs, het bedrijf achter de Bored Ape Yacht Club, heeft deze week 450 miljoen dollar — omgerekend een kleine 410 miljoen euro — aan durfkapitaal opgehaald. Daardoor is het internetbedrijf nu 4 miljard dollar of omgerekend zo’n 3,6 miljard euro waard. Verschillende bekendheden zoals Paris Hilton en Eminem kochten zich al een Bored Ape. Waarom is het bedrijf zo veel geld waard? Wat wil Yuga Labs ermee doen? Hoe past cryptomunt Ape Coin in het plaatje? De antwoorden op die en meer vragen lees je in deze explainer.

23 maart