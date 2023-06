“Inloggegevens van Belgische bedrijfsaccounts gelekt”: zo bescherm je jezelf tegen hackers

gamereview Waarom ‘The Lord of the Rings: Gollum’ een enkeltje Mount Doom verdient

Hoewel de verfilming van 'The Lord of The Rings’ ondertussen al twintig (20!) jaar oud is, blijft de franchise tot de verbeelding spreken. Voor wie de afgelopen jaren onder een steen geleefd heeft: het verhaal gaat over de hobbit Frodo die samen met zijn gezellen de ring naar Mordor moet brengen om hem daar in het vuur van Mount Doom te gooien. Ze hadden beter ook de plannen voor 'Gollum’ meegenomen, dan waren wij nu tenminste bespaard gebleven van een van de minst geslaagde uitstapjes naar het Tolkien-universum.