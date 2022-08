‘Immortality’: veel te zien, weinig te spelen

GamereviewAls je er het geduld voor opbrengt, is nieuwe Xbox-game ‘Immortality’ een diepe observatie over roem, psychisch en fysiek geweld, en de vraag of grote kunstenaars ook enorme klootzakken mogen zijn. Maar daarvoor moet je je wel door enkele uren gezapige interactie wroeten, die je nauwelijks als ‘spelen’ kunt kwalificeren.

In de vroegste dagen van het internet gingen mensen effectief ‘surfen’ over het nog jonge wereldwijde web: men begon ergens (meestal – wie kent ze nog? – de startpagina van Yahoo! of Altavista), en kwam - hyperlink na hyperlink klikkend - op een heel andere pagina uit, veel te laat in de avond of nacht. Datzelfde gevoel, van associatief wegklikken en kijken waar je belandt, zit ook in ‘Immortality’, een nieuwe videogame van de Britse gamemaker Sam Barlow. Die heeft met ‘Her Story’ (2015) en ‘Telling Lies’ (2019) eigenhandig een terugkeer van de ‘fullmotion-videogame’ op gang gebracht, met echt opgenomen videobeelden met een digitale laag daarover, die hij met deze game verder zet.

Een typische filmscène waar je aanwijzingen uit moet halen. Tip van het huis: kijk vooral aandachtig na de "Cut!"

Detectivewerk van de ziel

Het is niet dat het fullmotion-videogenre, dat in de jaren 90 het levenslicht zag met titels als ‘Mad Dog McCree’, ‘Phantasmagoria’ en ‘The X-Files Game’, vandaag enorm veel potten breekt: daar hebben recente miskleunen als ‘The Centennial Case’ wel voor gezorgd. Een gamemaker die met FMV bezig is, werkt eigenlijk in twee media tegelijk: aan de gamekant moet hij waardevolle interactie bieden, aan de filmkant moet alles een relevante ervaring bieden volgens de regels van die kunst. Met ‘Immortality’ slaagt Barlow erin om die Yin en Yang goed in balans te houden, al weegt het zwaartepunt van zijn productie een tikkeltje door naar de filmkant.

Maar eerst even verder over dat associatieve element. Je bestuurt in ‘Immortality’ een Moviola, een fictief apparaat om oude films mee te restaureren, en gaat daarmee aan de slag in een reeks filmspoelen uit drie nooit afgewerkte films met de vergeten filmster Marissa Marcel in de hoofdrol. Het doel van de game is niet om die af te werken, wel om – door de vele uren aan filmmateriaal te doorploegen – te achterhalen wat er met de uit het oog van de wereld verdwenen actrice is gebeurd. Dat doe je dus door op de gezichten van acteurs of rekwisieten uit het decor te klikken met een cursor, waarna de Moviola automatisch een andere scène opdiept uit het ingescande materiaal.

Zeker in de outtakes merk je dat er dingen mis zijn.

Filmtijdperken gecapteerd

Aanvankelijk struin je willekeurig door het materiaal, maar het evolueert stilaan naar waarachtig detectivewerk. Je ploegt door scènes uit drie films: ‘Ambrosio’ uit 1969, ‘Minsky’ uit 1971, en tot slot ‘Two of Everything’ uit 1999, waarmee de eeuwige ster in wording blijkbaar nog een late comeback probeerde te forceren in haar veertiger jaren. Al snel besef je dat de beste aanwijzingen niet in de filmscènes zitten, maar in het materiaal dat daarrond hangt, zoals verschijningen in talkshows en opnames van repetities. In de scènes zelf wordt het meestal pas echt interessant nadat er “Cut!” werd geroepen.

Beeld uit de 'oudere' filmscènes in 'Immortality'.

Filmisch is ‘Immortality’ een toppertje. De faux-films die hij aan de basis van zijn hele game legt zijn geen meesterwerken, maar Barlow weet wel de heersende esthetiek van de tijdperken in kwestie te capteren. De vraag blijft alleen, doorheen de vele uren die je in ‘Immortality’ bezig bent: is dit wel spelen? Voorganger ‘Her Story’ was bijvoorbeeld sterker in de digitale interface (een politiecomputer, in dat geval) waarmee je de beelden bekeek. Er zat een moedwilligheid in, een gevoel van controle, dat uitblijft bij ‘Immortality’. Maar deze nieuwe worp van Barlow blijft, niettemin, een thematisch oersterk werk, dat zeker een paar avonden van je tijd waard is.