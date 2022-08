‘I Was a Teenage Exocolonist’ is een bijtend tienerdrama in de ruimte

GamereviewNee, de tiener die je bestuurt in videogame ‘I Was a Teenage Exocolonist’ heeft géén vervelende ziekte opgelopen: hij/zij is een van de inwoners van een ruimtekolonie buiten ons zonnestelsel (een exo-kolonie dus). Waar hem/haar de uitdagingen van een jonge ruimtepionier staan te wachten. Maar ook die van een doodgewone tiener.

Je zou het ‘I Was a Teenage Exocolonist’ op het eerste gezicht niet nageven door zijn lieflijke, wat naïeve stijl, maar de game is een emotioneel knetterende role playing-adventure. Een met dialogen die druipen van de puberale en adolescente angst, boosheid en bronst, en een verhaal dat je bij momenten lelijk door elkaar schudt.

Het personage dat je vertolkt in de game is een jonge tiener, wiens leven van het tiende tot het twintigste levensjaar in een buitenaardse kolonie wordt gevolgd in een beurtensysteem dat de loop der seizoenen aanneemt. Die zijn echter niet dezelfde als op Moedertje Aarde: er is bijvoorbeeld een nat en een stoffig seizoen, en – het vreemdste idee – een gloeiseizoen, waarin de flora gedurende langere tijd licht geeft.

I Was a Teenage Exocolonist Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Uit voor PlayStation, Xbox, Switch en pc.



Volledig scherm Het blijven tieners, dus ze kunnen heel goed geen fluit doen. © Finji

Breakfast Club

Waren dat maar de enige verschillen met onze thuisplaneet. Leven op Vertumna IV, je nieuwe thuis, is niet altijd rozengeur en maneschijn, en wel om twee redenen. Ten eerste is er iets vreemds aan de hand met de lokale fauna, die eerst volledig onverschillig leek voor de komst van je kleine kolonie, maar er nu toch een speciale aandacht voor heeft gekregen. Het is een dreiging en een mysterie die je doorheen het verhaal van de game constant boven het hoofd hangen.

Maar de meest onmiddellijke uitdaging die je moet ronden is gewoon je leven als tiener. Er leeft een beperkt aantal andere halfwassen in je kolonie, en die zijn niet allemaal even makkelijk in de omgang – zoals natuurlijk geen enkele tiener is. Bij momenten deden de personages, en het proza dat ze spuien (wat moet je een eind lézen in deze game!), me denken aan die van de film ‘The Breakfast Club’ uit 1985: ook de tieners daarin beantwoordden aan een aantal herkenbare archetypes, net als die van deze game. Er is een onbegrepen loner, een schoonheidskoningin, een toxische bullenbak, een nerd: quasi het hele spectrum van oertieners is vertegenwoordigd.

Volledig scherm Beeld uit 'I Was a Teenage Exocolonist'. © Finji

M/V/X en alles daartussen

Er is weinig tot geen vaardigheid nodig om ‘I Was a Teenage Exocolonist’ tot een goed einde te brengen: de game draait rond het maken van keuzes, maar daar word je ook flink mee bestookt. Dat begint al bij het creëren van je personage: het gender dat je kiest is niet de bekende twee- of driedeling, maar een schuifregelaar. En vooral wat je met je tijd doet is bepalend voor een stelsel van liefst twaalf persoonlijkheidskenmerken – van empathie via organisatietalent tot taaiheid -

Die scherp je aan door jezelf, per verstreken maand in de tijdsstructuur die door de game loopt, voor dingen te engageren: je kunt naar school gaan en daar verschillende vakken volgen, maar ook baantjes nemen, of – je blijft een tiener natuurlijk – lekker geen zak doen. Dat pimpen van die twaalf scores gebeurt constant en geleidelijk door de structuur van de game, maar soms komt het leven – in de vorm van onverwachte gebeurtenissen – natuurlijk ook in de weg van je andere plannen, en ook dat levert meestal een boost op voor een van je karakteristieken.

Volledig scherm Conversaties met je soortgenoten zijn waar de game op draait. © FInji

Mooi is dat je herinneringen, en dus ook de keuzes die je zelf hebt gemaakt, stilaan hun weerslag beginnen te krijgen in je vaardigheden. Die laatste worden gesimuleerd in de vorm van een kaartspel, waarbij je nieuwe kaarten krijgt door waardevolle dingen mee te maken in het verloop van het verhaal.

‘I Was a Teenage Exocolonist’ is een strak geschreven werk, dat je in zijn rijke proza en zijn mooi afgelijnde tekeningen een emotionele loeier van een verhaal vertelt. Alleen zal die wat te lieflijke, anime-achtige visuele stijl van de game hier en daar spelers (waaronder ondergetekende) wat afstompen, en kom je na de eerste twee uur terecht in een behaaglijke maar saaie centrale ‘loop’. Ook al krijgt je personage meer en meer krachten, en valt er ook meer van de buitenwereld te verkennen: het adolescente ennui van een jong leven dat maar niet lijkt te willen vooruitgaan zit – bedoeld of niet – in deze game ingebakken.

Volledig scherm Met een 'deckbuilder'-kaartspel zet je je aangescherpte vaardigheden in. © Finji