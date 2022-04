Hoofd juridische zaken Twitter bedolven onder racistische tweets nadat Elon Musk haar viseert

Gadde, het juridische hoofd van Twitter wordt geviseerd omdat zij door conservatieven in de Verenigde Staten (mede)verantwoordelijk wordt geacht voor het bannen van het Twitter-account van de krant ‘The New York Post’ in oktober 2020.

Daardoor kreeg ze de geuzennaam ‘top pleitbezorger voor censuur bij Twitter’. Nog geen 24 uur nadat de deal met het internetbedrijf beslecht was, reageerde Elon Musk op een tweet van een rechtse podcaster die wees op een artikel van nieuwsmedium Politico. Daarin werd beschreven hoe Gadde “emotioneel” werd tijdens een meeting met het personeel van het sociaal netwerk om de deal te bespreken.

“Het schorsen van het Twitter-account van een grote nieuwsorganisatie voor het publiceren van een waarheidsgetrouw verhaal was natuurlijk ongelooflijk ongepast”, reageerde Musk. Toenmalig Twitter-CEO Jack Dorsey had destijds al toegegeven dat het blokkeren “een fout was”.

Enkele uren later escaleerde Musk de aanval op Gadde door een meme te tweeten die refereert naar de “linkse vooringenomenheid van Twitter”. Daarin is een foto van de Twitter-topvrouw te zien.

Gevolg: een stortvloed aan, onder andere, racistische tweets richting Gadde. Zo wordt er onder andere referentie gemaakt naar curry omwille van haar Indiase afkomst.

Waarom Musk het gemunt heeft op één van de belangrijkste werknemers van Twitter is niet meteen duidelijk. Het personeel van het sociaal netwerk is er in ieder geval niet mee gediend, want Gadde is erg geliefd binnen het bedrijf.

In theorie gaat het ook in tegen de deal die Musk sloot met Twitter. Daarbij mag hij tot de overname afgerond is Twitter en haar vertegenwoordigers niet in “diskrediet” brengen. De vraag is of iemand dat tegen hem durft te gebruiken. Z'n tweets leveren hem in ieder geval applaus op bij conservatieve Amerikanen.