Hoe weet je of je betrouwbaar online shopt? “4 op de 10 webshops gebruiken trucs om je te misleiden”

Iets bestellen in een Belgische webshop en erachter komen dat je pakje van AliExpress komt: zo vermijd je dat je slachtof­fer wordt van dropship­ping

Het aantal klachten over online bestellingen is fors toegenomen. Zo kreeg de FOD Economie in 2020 wel 52 procent meer meldingen dan het jaar ervoor. Zetels, jurkjes, gadgets en tal van andere spullen op Facebook of bij Belgische webshops die je nog niet kende, komen eigenlijk van Aziatische sites als AliExpress, maar worden duurder aangeboden op een zogezegd Europese website. “Gelukkig zijn er verschillende manieren om niet in de val te trappen van die zogenaamde dropshippers”, zegt experte Danielle Drykoningen van Test Aankoop.