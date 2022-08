‘High on Life’ bevat de geheime kruidenmix van ‘Rick & Morty’

GamepreviewJe kunt veel first person shooters hebben gespeeld, maar we garanderen je dat je er nog geen in je tengels hebt gehad met wapens die vijanden toebrullen dat ze hun poepgaatje wat groter zullen maken. Onze eerste indrukken van ‘High on Life’, het videogameproject van ‘Rick & Morty’-maker Justin Rolland.

Je hebt een paarse alien in je zetel zitten, die je het volgende meedeelt: “Ik sta niet graag op om te kakken, dus ik kak gewoon in je zetel, oké? Ik zeg niet dat ik het nu meteen ga doen, maar ik geef maar een heads-up voor later.”

Schiet je meteen in een bulderlach bij dit soort humor, ga je ervan schateren of weekt het toch minstens een proestje weg? Dan is de aanstaande Xbox-game ‘High on Life’ mogelijk iets voor jou. Wie het niét kan appreciëren: blijf weg van deze game, want dit is nog een van de minst boertige dingen die je tegenkomt in dit uiterst merkwaardige brokje interactieve pret van – en nu wordt wellicht heel veel duidelijk – Justin Rolland, de maker van animatiereeks ‘Rick & Morty’.

Volledig scherm Beeld uit 'High on Life'. © Xbox

Sprekende blaffers

‘High on Life’ is een first person shooter met sprekende wapens. Je blaffers, messen en andere wapens zijn namelijk aliens van één ras – de Gatlians – dat een opstand aan het voeren is tegen een andere buitenaardse soort die een intergalactisch drugkartel runt, en die een invasie van moedertje Aarde heeft uitgevoerd om haar inwoners te verpatsen als luxedrug. Wie de strapatsen van Rick en Morty kent van Netflix weet dat zoiets alleen maar uit Rollands koker kan zijn geperst. Dit is niet de eerste game van Rollins’ gamestudio Squanch Games – ook hun vorige titel, ‘Trover Saves the Universe’ uit 2019, stond bol van de nietsontziende humor – maar wel de meest ambitieuze: dat zie je bijvoorbeeld aan de vele buitenaardse werelden die de studio al teasde in de trailer. Maar voor de demo van een half uur in de game, die ons vergund was achter gesloten deuren op de Gamescom-stand van uitgever Microsoft Xbox, moesten we nog eventjes op planeet Aarde blijven.

Volledig scherm Beeld uit 'High on Life'. © Xbox

Schaterend de demoruimte uit

Daar kregen we de zogeheten ‘tutorial’ door te spelen, de level die uitlegt hoe de game in elkaar zit. Hij begint vanuit het huis van de protagonist in de game, een Aardbewoner wiens geliefden naar elders in het universum verscheept zijn voor drugconsumptie, en nu als een soort intergalactische premiejager naar hen op zoek moet. Dat betekent echter eerst een paar kleinere spreekwoordelijke katjes geselen op de sinds de invasie grondig veranderde planeet Aarde.

Er zat een stremming in de schietactie die ondergetekende wat tegenstak: voor een strakke first person shooter-ervaring moet je wellicht eerder bij een ‘Halo’ zijn. Het knallen met je pratende blaffer in ‘High on Life’ is vooral prettig omwille van de humor, die enorm veel goedmaakt. Andere games in dit genre spelen misschien vlotter, behaaglijker en responsiever, maar die hebben dan weer geen mêléewapen dat Knifey heet, net als alle andere wapens kan praten, en een net neergestoken vijand toebrult dat het zijn “anale holte eens wat groter zal maken”.

Ondergetekende strompelde al schaterend de Xbox-demoruimte uit, de tranen over zijn snuit biggelend van het lachen. En daar was het de makers van ‘High on Life’ duidelijk om te doen. Missie geslaagd dus, voorlopig althans: nu is het afwachten of ze deze snelle salvo’s van compleet onbetamelijke witzen kunnen volhouden over een speeltijd van meerdere uren. Dat zullen we relatief snel weten, ook: op 13 december komt de game uit.

Volledig scherm Beeld uit 'High on Life'. © Xbox