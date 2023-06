Hier kan je zien welke gegevens de overheid over jou inkijkt

Amerikaan­se tiener (14) gaat volgende maand aan de slag bij Musks ruimte­vaart­be­drijf SpaceX

In de VS heeft de 14-jarige Kairan Quazi een job gestrikt bij het ruimtevaartbedrijf SpaceX van Elon Musk. De tiener studeert over enkele dagen af aan de Universiteit van Santa Clara in Californië. Hij is de jongste student in de geschiedenis van de universiteit die er zijn diploma in ontvangst mag nemen.