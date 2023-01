Het weerbericht van Eddy Wally, een liefdesbrief van Jan Jambon en K3 zingt over de dood: dit maakt taalrobot ChatGPT ervan

Jambon praat in Davos met Microsoft om data van burgers beter te beschermen

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) zal op het World Economic Forum in Davos Microsoft ontmoeten. Doel is om de gegevens die burgers en bedrijven aan de internetgigant toevertrouwen beter te beschermen. Dat meldt het agentschap Digitaal Vlaanderen in een persbericht.

17 januari