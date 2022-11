"Hét ideale tv-toestel om voetbal te kijken? Dat is onzin": deze instellingen maken wél een wereld van verschil

TweakersDe Rode Duivels doen weldra een nieuwe gooi naar de wereldtitel voetbal. Wat zijn de beste televisies om de prestaties van De Bruyne en co mee te volgen? En hoe stel je je toestel optimaal in voor een zo vloeiend mogelijk beeld? Tv-expert Eric van Ballegoie van technologiesite Tweakers legt het uit.

“Naar aanleiding van EK’s of WK’s durven fabrikanten al eens te claimen dat ze hét ideale toestel hebben om voetbal te kijken, maar dat is eigenlijk een beetje onzin”, vindt Eric. “Er zijn wel televisies met een soort stadionmodus, waarbij het geluid ruimtelijker wordt gemaakt en het beeld extra fel is, maar die instellingen kun je sowieso doorvoeren. Daar heb je niet per se een sportstand voor nodig. Dit WK zal bovendien niet gepaard gaan met zonovergoten huiskamers, zoals dat bij andere grote toernooien wel het geval is. Je hebt dus al minder helderheid nodig.”

Quote Televisies die goed zijn in snelle bewegingen, voegen extra beelden toe tussen de bestaande beelden in. Het ene merk is er al beter in dan het andere. Samsung en Philips scoren daar bijvoor­beeld goed in. Eric Van Ballegoie, technologiesite Tweakers

Wat een rol speelt in de kijkervaring, is de soepelheid van het beeld bij snelle sportwedstrijden. De ene televisie – en fabrikant – is volgens de expert beter dan de andere op dat vlak. “Televisies die goed zijn in snelle bewegingen, voegen extra beelden toe tussen de bestaande beelden in. Die soepele beelden zijn natuurlijk fijn om naar te kijken. Wanneer een bal van linksonder naar rechtsboven in beeld vliegt, zorgen die extra beelden voor een vloeiendere overgang. Maar omdat de beelden niet echt zijn, moeten ze door de processor worden bedacht. Soms krijg je dan wel wat beeldfoutjes te zien. Het ene merk is er al beter in dan het andere. Samsung en Philips scoren daar bijvoorbeeld goed in.”

100 hertz

“Wil je het meest vloeiende beeld, dan kom je meestal uit bij de modus ‘dynamisch’. Om die extra beelden voor de snelle bewegingen handmatig in te schakelen, kun je terecht bij de beeldinstellingen van je toestel. Bij Samsung heet dat ‘beeldscherpte’ in combinatie met ‘wazigheidsvermindering’. Bij LG is dat ‘TruMotion’ en de optie ‘De-Blur’. Bij Sony moet je naar ‘Motionflow’ en de optie ‘soepelheid’. Bij Philips kies je voor de stand ‘vloeiend’ bij ‘Motion’. Hoe soepeler je de slider zet, hoe meer kans je wel hebt dat er bepaalde zaken in het beeld niet helemaal juist ogen. Als dat je te erg opvalt, schroef je best een tandje terug”, zegt Eric.

“Deze optie werkt enkel bij televisies met minstens 100 hertz. Fabrikanten rommelen al eens wat met die waarden. Wie een heel vloeiend beeld wil, moet toch al naar de wat duurdere toestellen kijken: lcd-televisies van 700 à 800 euro en de meeste oled-tv’s.”

Dit zijn de drie favoriete televisies van de Tweakers-expert om naar het komende WK te kijken (voor elk prijssegment):

1. Samsung TU7020 – vanaf 378 euro

“Deze betaalbare tv is al sinds eind 2020 op de markt. Hij heeft geen 100Hz-scherm - dat zie je eigenlijk niet in deze prijsklasse - maar verder biedt dit toestel prima allround beeldkwaliteit voor een heel gunstige prijs.”

Volledig scherm Samsung TU7020. © Tweakers.be

2. LG OLED C1 – vanaf 879 euro

“De C1 is het mainstream oled-model van LG uit 2021. Het is dus niet de allernieuwste tv, maar daardoor is hij vaak wel tegen goede prijzen te koop. De 55 inch-versie koop je al voor minder dan 1.000 euro. Voor dat geld krijg je een uitstekende tv met 100Hz-scherm, perfecte zwartwaarden en een zeer goede kleurweergave.”

Volledig scherm LG OLED C1. © Tweakers.be

3. Samsung S95B – vanaf 1.328 euro

“De nieuwe QD OLED-televisie van Samsung is een echte aanrader. Het beeld heeft de hoge kwaliteit die we van oled gewend zijn, maar is helderder dan dat van normale oleds. Samsungs beeldverwerking is prima voor snelle bewegingen, wat het een ideale tv voor het WK maakt.”

Volledig scherm Samsung S95B. © Tweakers.be

