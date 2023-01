Helft e-mails bevat onzichtbare trackers die onder meer locatiegegevens kunnen verzamelen

Sinds kort heeft Proton Mail een functie ingebouwd in de iPhoneapp waarbij die trackers automatisch uitgeschakeld worden. De ontwikkelaar deed een anonieme telling van hoe vaak die functie moest worden geactiveerd. In totaal werden ‘tracking pixels’ 177 miljoen keer geblokkeerd of in de helft van alle e-mails. Het zou de grootste studie over trackers in e-mails ooit zijn.