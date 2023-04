Heeft het nog zin om je oude laptop te (laten) repareren? Techexpert legt uit wanneer je beter een nieuw toestel koopt

TweakersMet oog op je budget wil je het liefst zo lang mogelijk met je vertrouwde laptop blijven werken, studeren of gamen. Vroeg of laat is het sowieso wel tijd voor een nieuw toestel. Volgens Jelle Stuip, laptopexpert bij technologiesite Tweakers , bepalen twee aspecten op gebied van slijtage of je toestel aan vervanging toe is.

Accu en software

“Een laptop kan natuurlijk op verschillende manieren stukgaan: bijvoorbeeld als je hem laat vallen, maar ook door slijtage”, zegt Jelle Stuip. “Twee zaken zijn onderhevig aan slijtage.”

“De eerste is de accu. De capaciteit ervan neemt vanaf het eerste gebruik al stelselmatig af, maar je merkt dat pas echt na enkele jaren. Er zijn verschillende manieren om die accuduur te verlengen. Vrij veel laptops beschikken tegenwoordig over software waarmee je kan limiteren tot hoe ver het toestel wordt opgeladen."

“Lithiumaccu’s, zoals die tegenwoordig standaard in elke laptop zitten, houden er niet zo van om voortdurend helemaal vol te zijn geladen én ook niet om helemaal naar nul procent te zakken. In beide gevallen veroorzaak je snellere slijtage. Hou je accu steeds tussen de 20 en 80 procent opgeladen om de levensduur te verlengen. Nog slecht voor de batterij van een laptop zijn hoge temperaturen. Je toestel in de zon laten liggen, is dus geen goed idee.”

“Het tweede slijtageonderdeel is de software. Die gaat ook niet onbeperkt mee”, weet Jelle. “Zo wordt Windows 10 maar tot 14 oktober 2025 ondersteund. Daarna blijft het besturingssysteem wel werken, maar krijg je geen beveiligingsupdates meer. Ook de fabrikant geeft zelf belangrijke softwarematige ondersteuning op iedere laptop die je koopt, met oog op de veiligheid van je toestel. Maar die houdt eveneens op een gegeven moment op. De termijnen daarvan verschillen per merk."

“Wat veiligheid betreft, is het wel minder erg dat de ondersteuning van de fabrikant stopt dan de ondersteuning door Windows. Het is dus niet zo dat je laptop het plots niet meer doet wanneer de ondersteuning is verlopen, maar je laptop wordt dan wel steeds onveiliger. Dat moet je dus ook in overweging nemen bij de keuze om je laptop al dan niet te vervangen.”

Accu (laten) vervangen

Kamp je enkel met slijtage aan de accu? Dan kan de vervanging ervan een prima - en vaak veel goedkopere – oplossing zijn dan de aankoop van een nieuw toestel. “Een groot deel van de laptops kun je vrij makkelijk openmaken, maar de gemiddelde gebruiker raad ik aan om daar niet zelf mee aan de slag te gaan."

“Laat dat doen in een speciaalzaak. Een lithiumbatterij is een vrij gevaarlijk onderdeel. Een kortsluiting kan heel je moederbord slopen want lithium brandt heel hard. Wie toch weet hoe het moet, kan over het algemeen vrij vlot de bodemplaat eraf halen en de batterij losschroeven. Ga vervolgens op zoek naar een identieke batterij ter vervanging.”

De prijzen van accu’s voor laptops schommelen online tussen de tientallen euro’s tot ver boven de 100 euro. “Persoonlijk zou ik wel altijd voor de originele batterij van het bekende merk zelf gaan. Dat biedt het meeste zekerheid. Net de accu’s van onbekende merken zijn het goedkoopst.”

“De zakelijke laptops, zoals Dell Lattitude, HP ProBook, HP EliteBook en Lenovo, kun je over het algemeen het makkelijkst zelf repareren. Ze zijn ontwikkeld voor bedrijfsomgevingen waar systeembeheerders met grote hoeveelheden moeten werken en er zelf mee aan de slag kunnen gaan."

“Een andere vuistregel is: hoe dunner de laptop, hoe meer onderdelen vast gesoldeerd zijn. Dan kun je die over het algemeen niet vervangen. Een dikke laptop is dus makkelijker om te herstellen.”

