Grootste windturbine ter wereld ingeschakeld

Met Remco Evenepoel erbij ziet de Tour er helemaal anders uit (op je PC of PS)

De Tour de France had er helemaal anders kunnen uitzien. Niet met Vingegaard in het geel, maar met Remco op kop van het klassement. De Tour zal er ook heel anders uitzien. Want jij kan de uitslag zelf bepalen, met dank aan ‘Pro Cycling Manager 2023' op je PC of ‘Tour de France 2023' op je PlayStation.