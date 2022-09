Google stopt met game-streamingdienst Stadia

We kijken dagelijks 188 minuten op onze smartphone, wanneer is dat te veel? “Als je gedrag stelt dat je eigenlijk niet wil stellen, ben je verslaafd”

Zit jij ook vaker en langer op Instagram of TikTok dan je eigenlijk zou willen? Weiger je om te gaan lopen zonder smartwatch? Volg je elke beweging van de beurs op je beleggingsapp? Of weet je op ieder moment van de dag welke huizen in je buurt te koop staan op Immoweb? Het spijt ons: je bent verslaafd. “Haast iedereen vertoont weleens verslaafd gedrag”, zegt journaliste en filosofe Doortje Smithuijsen, die het fenomeen onderzocht. “Omdat ik zelf weet dat ik erg gevoelig ben voor apps die ‘vooruitgang’ meten bijvoorbeeld, download ik ze bewust niet.”

