Google stopt bouw van enorme nieuwe campus in Silicon Valley

Google investeert 1 miljard euro in twee Nederland­se datacen­ters

Google gaat 1 miljard euro investeren in Nederland. In de Noord-Hollandse gemeente Hollands Kroon wordt een nieuw datacentrum gebouwd. Het bestaande serverpark in de Eemshaven (Groningen) wordt nog verder uitgebreid, bovenop een uitbreiding die Google daar vorig jaar al had aangekondigd.