Google stelt ‘Bard’ open voor publiek: gebruikers kunnen oefenen met kunstmatige intelligentie en technologie wordt beter door veel opdrachten

Bard is gebaseerd op een taalmodel dat Google heeft gebouwd, LaMDA genaamd. Dat bedenkt na een opdracht wat de meest logische volgorde van woorden is voor een antwoord. "Taalmodellen zijn een opwindende technologie, maar ze zijn niet foutloos", benadrukt Google. Zo klopt de informatie soms niet, en in de antwoorden kunnen vooroordelen doorklinken uit de teksten waarmee Bard is getraind. Google hoopt dat de technologie beter wordt door veel opdrachten van proefpersonen. Bard is zo gebouwd dat gebruikers snel in het zoekscherm van Google verder kunnen uitzoeken of het gegeven antwoord klopt.