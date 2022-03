Google Maps toont eindelijk dat bus of tram van De Lijn op tijd rijdt of vertraging heeft

Ruim drie jaar geleden rolde Google Maps wereldwijd de mogelijkheid uit om te zien of er vertragingen zijn op het openbaar vervoer. Nu springt ook De Lijn eindelijk op de trein. Is je bus te vroeg, te laat of gewoon op tijd, dan kan je dat vanaf nu zien in Google Maps.