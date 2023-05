Google gaat inactieve accounts in de toekomst sneller verwijderen: dit moet je doen om dat te vermijden

Exclusief Onze man sprak met de grote baas van Google over artifi­ciële intelligen­tie: “AI zal zoveel domeinen beslaan, dat niet één bedrijf alles kan domineren”

Het zijn spannende tijden voor Google. Voor het publiek lijkt het bedrijf achterop te hinken in de strijd om artificiële intelligentie. Vooral concurrent ChatGPT gaat met de pluimen lopen. Google CEO Sundar Pichai ziet het anders: “We moeten dit goed aanpakken, het is geen race en we moeten verantwoordelijk zijn”, zegt hij in een exclusief gesprek met HLN. We krijgen ook enkele verbluffende uitvindingen te zien waarmee het bedrijf binnenkort uitpakt.