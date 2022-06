Google gaat betalen voor informatie van Wikipedia

Jezelf gratis omscholen tot IT-er van de toekomst? Dat kan weldra in de moderne Campus 19 bij DPG Media in Antwerpen

Beeld je een school in dat 24/7 open is. Zonder professoren. En waar je IT-opleiding volledig gratis is. Dat is Campus 19, een codingschool dat de kans biedt aan jongeren zich om te scholen tot de IT-er van de toekomst. Vier jaar na de start in Brussel opent in oktober een tweede in het hypermoderne hoofdkwartier van DPG Media in Antwerpen: “Kwetsbare jongeren groeien dankzij deze opleiding op als rolmodel in hun omgeving. Zo gaat er geen talent verloren”, aldus CEO Christian Van Thillo.

