Google dient bouwaanvraag in voor nieuw datacenter in België

Google heeft een bouwvraag ingediend voor een nieuwe site met datacenters in de Waalse gemeente Farciennes op het bedrijvenpark Ecopôle. Op termijn moet deze site drie datacenters bevatten. Het eerste datacenter moet tegen 2025 klaar zijn en zal een oppervlakte van 7.500 vierkante meter hebben. Wanneer de twee andere centers klaar moeten zijn, is nog niet duidelijk.

De twee andere datacenters zouden volgens DataNews een nog grotere oppervlakte bestrijken. Naar verluidt zou het tweede datacenter zo’n 20.000 vierkante meter zijn en het derde datacenter zelfs 30.000 vierkante meter. Wanneer deze datacenters gebouwd zullen worden, is nog niet duidelijk. Google heeft voor deze laatste datacenters nog geen vergunningen aangevraagd.

In 2021 heeft het Amerikaanse technologiebedrijf 51 hectare grond gekocht in de Farciennes: een Waalse gemeente in de provincie Henegouwen. De grond bevindt zich in het Ecopôle-bedrijvenpark in Farciennes, ten oosten van Charleroi en aan de oevers van de Samber.

Om de strijd tegen de klimaatopwarming aan te gaan, voorziet Google zonnepanelen, energieopslag via batterijen en een rationeel watergebruik in het nieuwe gebouw. Daarnaast zullen de gemeente en de lokale intercommunale Igretec de door het datacenter geproduceerde warmte kunnen gebruiken voor een stedelijk warmtenetwerk.

Zesde complex in België

Het nieuwe datacomplex wordt het zesde van Google in België. Momenteel heeft het Amerikaanse bedrijf vijf gelijkaardige centra in de Waalse gemeente Saint-Ghislain. Het eerste complex is in 2005 gebouwd. In de activiteiten daar werd al bijna 3 miljard euro geïnvesteerd. Er werken ruim 400 mensen.

Op korte termijn moet de vestiging in Farciennes ook 400 rechtstreekse en evenveel onrechtstreekse jobs opleveren.

Gemeente Farciennes is niet de enige plek waar Google een tijd geleden grond kocht. Vorig jaar geraakte bekend dat Google 36 hectare grond had gekocht in La Louvière: ook een gemeente in de provincie Henegouwen. Alleen is het nog niet duidelijk wat Google van plan is met deze grond.

