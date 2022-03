Google brengt snel internet naar Togo met onderzeese kabel die Portugal met Zuid-Afrika verbindt

Google heeft Togo via een onderzeese kabel verbonden met het wereldwijd in oceanen liggende kabelnet. Het is het eerste land in West-Afrika waar Google op deze manier snel internet mogelijk maakt. Eenmaal operationeel zal de kabel twintig keer meer bandbreedte bieden dan elk ander land in de regio, zo wees eerder onderzoek in opdracht van de Amerikaanse techreus uit. Ook zou de kabel voor tienduizenden jobs moeten zorgen.