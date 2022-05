Google brengt dit najaar eigen smartwatch op de markt

Sonos maakt al bijna 20 jaar draadloze speakers, maar wil nu doorbreken bij grote publiek: “Elk product dat we uitbrengen, moet het meest geliefde zijn”

Als het gaat om luidsprekers die via wifi draadloos muziek kunnen afspelen, is het Amerikaanse Sonos een pionier. Maar door de hoge prijzen is het nooit écht kunnen doorbreken bij het grote publiek. De laatste jaren kwam daar verandering en met de soundbar Sonos Ray moeten meer mensen in het ecosysteem gezogen worden. Om dat te bewerkstelligen moet er een balans gevonden worden tussen samenwerken met grote technologiebedrijven, maar ze ook bekampen. HLN sprak in New York exclusief met topmensen van Sonos over de ambities van het bedrijf.

