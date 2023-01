Goedkopere AirPods, de langverwachte VR-bril en iPhone met USB-C: dit verwachten we van Apple in 2023

Wordt 2023 dan eindelijk het jaar dat Apple de virtual realitybril op de markt brengt? De kans is groot. Daarnaast zou er sprake zijn van goedkopere AirPods, zou het kunnen dat de iPhone 15 terug in prijs zakt en is het de vraag wat Apple zal doen rond de smart home. We vatten voor je samen wat we nu al weten voor Apples plannen in 2023.

Apple zet grote stap in VR

Analisten verwachten dat Apple in de eerste helft van 2023 voor het eerst een bril uitbrengt voor toepassingen in virtual reality (VR) en/of augmented reality (AR). Concreet gaat het dan over een soort van uit de kluiten gewassen skibril met daarin gesofisticeerde technologie. De bril werd eigenlijk vorig jaar al verwacht.

Volledig scherm 3D-artiest Ian Zelbo maakte een afbeelding van hoe de nieuwe VR-bril van Apple eruit zou kunnen zien. Dat deed hij op basis van informatie die werd gelekt aan nieuwssite The Information. © Ian Zelbo

Voor elk oog is er een hoogtechnologisch scherm aan de binnenkant van de bril. Aan de buitenkant zijn er camera’s. Die zorgen ervoor dat je naast volledig virtuele omgevingen (VR) ook de buitenwereld kan bekijken, met daarboven op virtuele elementen (AR).

De VR-bril zou de eerste nieuwe productcategorie voor Apple zijn sinds de lancering van de Watch in 2015. Wel zorgt de verwachte prijs ervoor dat de gadget voor een select publiek zal zijn. De geruchten spreken namelijk over een prijskaartje tussen de 2.000 en 3.000 dollar.

AirPods Lite voor een breed publiek

Het kan ook betaalbaarder. Zo beweerde een analist begin januari dat Apple een groter marktaandeel wil aanboren met een goedkopere versie van de AirPods. Op dit moment kost de goedkoopste in ons land 159 euro, terwijl er concurrenten zijn die minder kosten én meer functies hebben, zoals actieve geluidsonderdrukking.

Een hypothese is dat Apple dezelfde strategie zal hanteren als bij de iPhone SE-reeks. Een ouder model AirPods zou zo lichtjes kunnen worden aangepast en aan een lagere prijs kunnen worden aangeboden. Op die manier zou Apple aan meer AirPodsklanten kunnen geraken. Die zijn minder geneigd om hun iPhone in te ruilen voor een Androidtelefoon.

Zoals elk jaar een nieuwe iPhone

In het najaar kunnen we ons verwachten aan de iPhone 15-persconferentie. Op dit moment is het bijna zeker dat Apple de huidige Lightning-poort in 2023 zal inruilen voor USB-C. Daardoor zal je dezelfde lader kunnen gebruiken voor de iPhones 15 als voor zowat alle Android-smartphones. Naar verwachting betekent de introductie van USB-C er bij de duurdere modellen ook voor dat bestanden sneller via de kabel zullen kunnen worden overgebracht naar je computer.

Volledig scherm Vorig jaar keurde de EU wetgeving goed die elektronicafabrikanten verplicht om gebruik te maken van USB-C. Apple zou voor de iPhones in 2023 de overstap al maken. © REUTERS

Er gaat ook het gerucht dat het Pro Max-model een nieuwe naam krijgt. Naar analogie met de Apple Watch Ultra zou het dit jaar gaan over de iPhone 15 Ultra. Die smartphone en de iPhone 15 Pro zouden titanium kunnen gebruiken in plaats van staal.

De volumeknoppen en de knop om de telefoon aan te zetten zouden niet meer fysiek in te drukken zijn. Zoals bij het trackpad van MacBooks zou de telefoon daarentegen op een bepaalde manier trillen zodat het voelt alsof je een knop indrukt, volgens de over het algemeen betrouwbare analist Ming-Chi Kuo. Het idee is dat er zo minder ruimte verloren gaat aan de binnenkant van de iPhone en het gemakkelijker is om water- en stofdichtheid te garanderen.

Volledig scherm Rond het 'Dynamic Island' kunnen apps informatie tonen op de iPhone 14 Pro en 14 Pro Max. © Apple

Verder zou er bij de processor van de iPhone 15 vooral gefocust worden op betere efficiëntie, wat de batterijduur ten goede zou komen. Apple zou ook overwegen om de prijs van de iPhone 15 en 15 Plus te verlagen tegenover de telefoons van 2022. Dat is welkom na de forse prijsstijging in ons land. Het ‘Dynamic Island’ dat de grote inkeping verving bij de iPhone 14 Pro en Pro Max zou dit jaar ook naar de basismodellen komen.

Grotere MacBook Air en nieuwe Mac Pro?

Een geheel nieuw uiterlijk voor de MacBooks moeten we dit jaar niet verwachten. Het zal blijven bij een nieuwe processor voor die laptops. Wel zijn er geruchten dat er een grotere MacBook Air zit aan te komen. Momenteel is er eentje met een scherm van 13,6 inch of 34,5 centimeter, maar een nieuw model zou 15 inch of zo’n 38 centimeter meten.

Daarnaast wachten de professionele gebruikers nog steeds op een nieuwe Mac Pro die gebruikmaakt van de eigen Apple Siliconprocessoren. Die werd eigenlijk in 2022 verwacht, maar dat kwam er niet van. Apple zou van plan zijn om in te zetten op een modulair ontwerp, waardoor je als eindgebruiker relatief gemakkelijk enkele onderdelen kan vervangen.

Onduidelijkheid over plannen voor Apple Watch, weinig grote verandering bij iPads

Over de smartwatches van Apple is op het moment van schrijven weinig gelekt, maar grote veranderingen lijken niet meteen op til. Of er een nieuwe versie komt van de Watch Ultra die de techgigant eind 2022 voor het eerst toonde, is al even onduidelijk. De kans zit er wel in dat die geen jaarlijkse update krijgt. In 2024 zou er volgens een analist wel een vernieuwd model kunnen komen met een groter scherm.

Qua iPads zou 2023 een erg rustig jaar kunnen blijken. Alle modellen zijn sinds vorig jaar visueel gelijk getrokken en dat lijkt nog een tijdje zo te blijven. Voor de dure iPads Pro zou een OLED-scherm in de maak te zijn. Dat kan een dunnere tablet met kleinere schermranden betekenen, maar verschillende bronnen spreken van een lancering in 2024.

Doet Apple meer om je huis slimmer te maken?

Eind vorig jaar was er eindelijk de lancering van Matter. Dat is een technologie waardoor smart homeapparaten van verschillende merken gemakkelijker met elkaar kunnen communiceren. Ondertussen kregen recente Apple TV’s en de HomePod-luidsprekers een update waardoor ze Matter ondersteunen.

Volledig scherm De HomePod Mini is het enige model slimme luidspreker dat Apple verkoopt in België. © Apple

Om optimaal gebruik te maken van die nieuwe standaard ziet het ernaar uit dat Apple dit jaar de HomePod en HomePod Mini een update zal geven. Belangrijker zijn de geruchten van de gerenommeerde journalist van Bloomberg Mark Gurman. Hij verwacht een nieuw toestel dat een speaker combineert met een camera en wanneer aangesloten aan een tv-scherm kan gebruikt worden om te videobellen. Daarnaast zou er ook een toestel kunnen komen dat een luidspreker combineert met een iPad. Dat moet vooral handig zijn in de keuken om recepten te kunnen volgen.