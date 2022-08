Gift Guide Back2School 2022

Heerlijk opgeladen na een zonnige vakantieperiode? Sta je weer te popelen om je beste beentje voor te zetten op school of tijdens je studie? Dan wil je natuurlijk goed beslagen ten ijs komen met de juiste gadgets en gear. Wij verzamelden voor jou de beste laptops, smartphones en randapparatuur om het nieuwe schooljaar met een vliegende start te beginnen!

Kingston’s XS2000 draagbare SSD

Het is de nachtmerrie van iedere student en scholier. Ben je bijna klaar met je epische presentatie of verslag, is al je werk pardoes verdwenen. Met deze razendsnelle, portable SSD – met overdrachtssnelheden tot wel 2000 MB per seconde – upload, bewerk en save je high-res afbeeldingen, 8K-video’s en grote documenten in een handomdraai. Zo raakt je schoolwerk nooit verloren en neem je het overal mee naar toe. Ondank zijn compacte omvang, biedt de XS2000 opslag tot 4 terabyte (alias 4 miljoen MB!). Hier heb je je hele schoolcarrière profijt van.

FRITZ!Box 4060

Volledig scherm FRITZ!Box 4060 © Tweakers

Maak je klaar voor school en zorg dat je draadloos internet thuis sneller is dan ooit met de krachtige FRITZ!Box 4060 Router. Je sluit hem makkelijk aan op ieder type modem en het genieten kan beginnen. Surfen over het internet voor huiswerkopdrachten ging nog nooit zo snel dankzij de razendsnelle Wi-Fi 6. Lesmateriaal bekijken, presentaties maken of een ontspannende game tussendoor spelen: het gaat allemaal zonder haperingen. Voor je het weet zijn je studieopdrachten klaar en kun je nog even je favoriete serie bingewatchen. Beschik je al over andere producten van AVM? Dan heb je de mogelijkheid tot het opzetten van Mesh-netwerk Wi-Fi tot in het verste hoekje van je huis te realiseren.

K380 Multi-Device Keyboard en M350 Pebble muis

Volledig scherm K380 Multi-Device Keyboard en M350 Pebble muis © Tweakers

Tijdens je studie zal je menig uur achter je laptop doorbrengen. Wil je comfortabel en precies kunnen werken, dan is een los toetsenbord en muis aan te raden. Het dunne, lichtgewicht K380 Multi-Device Keyboard en de M350 Pebble muis – in de kleuren wit, zwart en roze - vormen wat dat betreft een perfect duo. Ze zijn makkelijk mee te nemen en beschikken over bluetooth zodat je thuis, in de collegebanken, onderweg of in je favoriete koffiecafé altijd verder kunt werken aan je aantekeningen of presentaties. Zowel de muis als het toetsenbord zijn uitermate stil en nauwkeurig. Handig: dankzij de Easy-Switch-technologie kun je maximaal drie apparaten tegelijk koppelen en ertussen schakelen met één tik. Zo kun je dus tegelijkertijd op je smartphone als op je laptop verslagen en korte berichten tikken voor je medestudenten.

De K380 Multi-Device Keyboard en M350 Pebble muis vind je hier

MSI GF63 Thin

Volledig scherm MSI GF63 Thin © Tweakers

Er zijn veel voordelen van een gaming laptop: je kan er overal, waar je maar wilt op gamen, je kan ‘em meenemen naar vrienden en je kunt het device tegelijkertijd gebruiken voor werk of studie. De MSI GF63 Thin is uitgerust met krachtige onderdelen – zoals een snelle Intel Core i7-11800H processor en een NVIDIA GeForce GTX 1650 grafische kaart – en dus speel je je moeiteloos je favoriete games op hoge instellingen. Dat betekent scherpe en kleurrijke beelden, maar ook vloeiende gameplay. De accu gaat tot wel 7 uur mee, dus je hoeft niet bang te zijn dat je snel zonder stroom komt te zitten. Game & study on!

Samsung Galaxy Book2 Pro 360

Volledig scherm Samsung Galaxy Book2 Pro 360 © Tweakers

Samsung maakt mooie smartphones en smartwatches, maar vlak hun laptops voor het nieuwe school- of studiejaar niet uit. Met de Samsung Galaxy Book2 Pro 360 Intel Evo laptop heb je direct een voorsprong op je medestudenten. Hij is slank en licht, dus kun je er overal op werken: in de aula en trein, maar ook thuis, bij familie en vrienden. Meerdere zware programma’s draaien en grote foto- en videobestanden bewerken, daar draait deze laptop zijn hand niet voor om. En door het touchscreen te draaien kan je deze 15 inch 2-in-1 laptop ook gebruiken als tablet. Na een dag hard studeren is ontspanning verzekerd dankzij het Super AMOLED beeldscherm waarop films en series kijken een feestje is.

OnePlus 10T

Volledig scherm OnePlus 10T © Tweakers

De OnePlus 10T heeft als tagline ‘Evolve Beyond Speed’: deze gloednieuwe smartphone heeft niet alleen meer power, maar ook slimmere power. Zo is hij uitgerust met een slim koelingssysteem, waarmee het toestel zelf bij intensieve taken supersnelle prestaties kan blijven leveren, terwijl de telefoon koel blijft en de gebruikerservaring soepel en vloeiend. Zo is de OnePlus 10T ook geoptimaliseerd om de nieuwste mobiele games te spelen. Het toestel is voorzien van 150W SUPERVOOC, een van de snelste laadsnelheden in de industrie. Hierdoor is de accu in 6 minuten alweer voor 50% vol; ideaal voor drukkere studiedagen of voor wanneer je onderweg bent.