Gevonden: 2 kwalitatieve smartphones voor nog geen 350 euro

Onze collega’s van Tweakers.be testten 55 smartphones om te achterhalen wat de beste budgetsmartphones zijn. De favoriet voor 2022 is met vlag en wimpel de Samsung Galaxy A52s 5G.

De beste: Samsung Galaxy A52s 5G - vanaf 337 euro

Volledig scherm De Samsung Galaxy A52s 5G komt als beste uit de vergelijkingstest. © Tweakers.be

De Galaxy A52s is een fantastisch basistoestel omdat hij op de meeste vlakken goed scoort. Zo is hij voorzien van een waterdichte behuizing, wat veel andere toestellen in dit segment niet hebben. Deze smartphone heeft ook software die lang wordt ondersteund. Er is een opvolger, de Samsung Galaxy A53, maar die is duurder en mist een audiopoort voor het aansluiten van een hoofdtelefoon met draad. Lees hier de volledige review. Vandaar dat de keuze bij de budgettelefoons valt op de Galaxy A52s.

Het scherm van de Samsung Galaxy A52s 5G heeft een indrukwekkende ‘ververssnelheid’ van 120 beelden per seconde, een hoge helderheid en ondersteuning voor hdr. Dit betekent dat je het toestel goed kan blijven raadplegen in de zon en dat je zeer soepel kunt scrollen op bijvoorbeeld een webwinkel of sociale media.

De camera’s zijn erg goed en de hoofdcamera biedt zelfs optische beeldstabilisatie, waardoor je ’s nachts betere foto’s kunt maken. Dat zien we niet veel bij smartphones in dit segment. Ook is de A52s in staat om zeer kwalitatieve macrofoto’s te maken.

Goed geprijsd: Redmi Note 11 - vanaf 184 euro

Volledig scherm De Redmi Note 11 is een uitstekende keuze voor liefhebbers van smartphones met een beperkt budget. © Redi

De Redmi Note-serie is een geliefde telefoonreeks en dat geldt zeker voor de Redmi Note 11. Vooral als je op zoek bent naar een telefoon met een goed scherm, is dit een ideale budgetkeuze. Het is namelijk één van de weinige telefoons in zijn prijscategorie met een oledscherm.

Het scherm kan met de resolutie van 2400x1080 pixels, zijn verversingssnelheid van 90 hertz en zijn maximale helderheid prima meekomen met telefoons in een hoger segment. Ook de kleurweergave is prima. Ondanks al die pracht en praal wat scherm betreft, valt het mee hoe snel de accu achteruitgaat. Bij browsen kun je rekenen op een accuduur van ruim 12,5 uur. Kijk je video’s, dan is het zelfs nog beter: ruim 20 uur! Ook is hij vrij snel bijgeladen: je kunt na een halfuur laden alweer meer dan 7 uur vooruit met de Redmi Note 11.

