GETEST. Stoot Microsoft met zijn 'Google killer' andere zoekmachines van de troon? “Voor één soort vragen heeft Bing een streepje voor, maar er zijn nog veel obstakels”

11 leuke games om samen te spelen vanop de zetel

Goed nieuws voor wie graag samen videogames speelt! Sackboy: A Big Adventure is vanaf nu gratis beschikbaar als maandelijkse game in het PlayStation Plus abonnement. Sleur je vriend, lief, kind of huisgenoot dus weg van hun kleine scherm, zet ze voor het grote scherm en geniet samen van dit doldwaze avontuur waarin samenwerken centraal staat. Heb je Sackboy uitgespeeld? Lees dan zeker verder. Als grote liefhebbers van het co-op genre lijsten we in dit artikel in willekeurige volgorde 11 (want 1+1=2) leuke couch co-op games op. En doen we een warme oproep om het genre nieuw leven in te blazen.