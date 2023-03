GETEST. Onze journalist heeft thuis het snelste internet van België: “Nieuw tijdperk, supersnel maar grote investering”

Videogames Videogame­com­po­nist Olivier Derivière: “Mijn werk dient de speler, net als dat van de gamedesig­ners”

De Franse componist Olivier Derivière maakte de muziek van talloze epische videogameklassiekers, zoals de twee ‘A Plague Tale’-games, ‘Life is Strange’, ‘Remember Me’ en ‘Streets of Rage 4’. Maar zijn misschien wel grootste uitdaging is momenteel aan de gang: de muzikale score van pretparksimulator ‘Park Beyond’, waaraan hij al twee jaar sleutelt.