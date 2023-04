GETEST. Nieuwe app maakt meme van al jouw foto’s

Memecam gebruikt - uiteraard - artificiële intelligentie om jouw foto’s om te toveren tot een grappig prentje. Het enige wat je moet doen is er één maken met de camera van je smartphone, enkele seconden wachten en het resultaat is er. Voorlopig enkel in het Engels, helaas. Maar de memes zijn best komisch. De nieuwsdesk van HLN Live bijvoorbeeld:

Hoe werkt het?

Helpen

Je kan Memecam helpen om het resultaat te verbeteren, want soms is het voor de app lastig inschatten wat er te zien is. Zo zal hij niet weten dat een persoon op een foto een vriend of jouw broer is. Het is dan mogelijk om enkele sleutelwoorden op te geven. Bij een foto van de nieuwsstudio bijvoorbeeld hebben we zelf even meegegeven dat het om de desk van VTMNIEUWS gaat: