GETEST. Koelboxen onder 100 euro: “Dit toestel zouden we niemand toewensen om mee op roadtrip te nemen”

Voor­uit-voorzitter Rousseau heeft geen probleem met Brusselse onderzoeks­com­mis­sie over Uber

Vooruit-voorzitter Conner Rousseau heeft er geen probleem mee dat het Brusselse parlement een onderzoekscommissie over de ‘UberFiles’ zou oprichten. “Ik denk dat men in Brussel op dit moment andere problemen heeft dan of er een Uber rondrijdt of niet, maar als men dit prioriteit vindt, dan moet men dat maar onderzoeken”, reageerde hij in het VRT Radio 1-radioprogramma ‘De Ochtend’.

13 juli