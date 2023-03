GETEST. Is 113 euro per maand betalen voor het snelste internet van België dat ook waard?

Gamepreview ‘Sludge Life 2’ is de marginaal­ste videogame die we wellicht ooit hebben gespeeld

‘Sludge Life 2’ is niet de origineelste videogame die we de laatste tijd in onze tengels hebben gehad. Verre van zelfs. Maar wel met enige voorsprong de meest marginale. Eigenlijk moet je ‘m gewoon, wanneer hij later dit jaar verschijnt, zelf spelen: de dimensies van foutheid die deze aanstaande indie-titel verkent zijn lastig om onder woorden te brengen. En toch wagen we ons, na wat tijd te hebben doorgebracht in een vroege versie, aan een poging.