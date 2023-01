GETEST. Holoride: deze VR-bril maakt van je auto een achtbaan

CES 2023Een dikke geluidsinstallatie, schermen achteraan de stoelen of een Nintendo Switch, ze zijn niet langer de leukste gadgets om een lange autorit spannender te maken voor passagiers. Want het bedrijf Holoride heeft een VR-bril die games synchroniseert met de rijrichting en -snelheid. We hebben de nieuwe set die het bedrijf verkoopt getest op CES, de technologiebeurs in Las Vegas.

Holoride is een spin-off van Audi. Daarom waren de eerste versies van hun systeem enkel geschikt voor de auto’s van dat merk. Maar in Las Vegas komt het bedrijf met iets nieuws, een ‘retrofit’: een bakje dat je tegen de voorruit hangt van eender welke fabrikant en dat communiceert met een VR-headset voor de passagiers achteraan.

De snelheid van de auto, de locatie en ook de richting die de wagen uitgaat worden doorgestuurd naar een videogame dat de gegevens gebruikt om je door een virtuele wereld te laten bewegen. Daardoor wordt een autorit een pretparkattractie. Sta je voor het rood? Dan stopt je virtuele auto, of je ruimteschip afhankelijk van de game die je speelt. Draai je af op een kruispunt? Je virtuele voertuig volgt.

VR-games

Laat ons beginnen een hardnekkig misverstand de wereld uit te helpen: VR is niét dood. Het is integendeel alomtegenwoordig op CES in Las Vegas. Verschillende bedrijven werken aan nieuwe toepassingen en de brillen die ze gebruiken worden steeds lichter en beter. Het zijn al lang niet meer de slechte ervaringen van enkele jaren geleden waarvan je misselijk wordt. Maar VR-bedrijven hebben ook eindelijk begrepen dat ze eerst moet zoeken naar nuttige of leuke toepassingen van hun technologie. Holoride is er daar zeker één van.

Autorit

Het is één van de populairste producten op deze CES-editie. Wie door Las Vegas kuiert ziet de Audi’s met achterin VR-brillende passagiers de hele tijd voorbij rijden. We mogen lastminute plaatsnemen in één van die auto’s en krijgen een HTC Vive Flow-bril op ons hoofd met de boodschap dat dit “ontzettend leuk zal worden”.

Volledig scherm Pixel Ripped 1995: On the Road, één van de games die je kan spelen op Holoride. © Holoride

Een bestuurder rijdt de Strip op, en zodra we goed en wel onderweg zijn start iemand een game voor ons op. Die plaatst ons in een virtuele auto van de game ‘Pixel Ripped’. Eentje waarin rechts vooraan een moeder lijkt te zitten, en ik een draagbare spelconsole in m'n handen heb. Daarop kan ik een videogame spelen. Intussen kijk ik rond en rijden we niet meer op de zonnige straten van Las Vegas, maar in een sneeuwlandschap.

We passeren huizen en zien hier en daar objecten verschijnen: “die objecten worden geplaatst naast de weg. En dat gebeurt automatisch”, vertelt de man van Holoride. “Er zullen nooit objecten voor je wagen verschijnen of op een plek waar je toevallig naartoe rijdt. De software heeft mappen aan boord die dat voorkomen, waardoor enkel bomen of gebouwen neergezet worden langs je route.”

Volledig scherm Holoride is een indrukwekkend stukje technologie. © Lars Goossens

Indrukwekkend

Holoride is één van die dingen waarvan je nooit dacht ze te zullen kopen. Tot je ze getest hebt. Uiteraard zijn de graphics niet zoals die van een Playstation 5, het is een draagbare VR-set die daarvoor niet krachtig genoeg is. En niet alles werkt altijd even vlot. Maar het is wel bijzonder leuk en is waarschijnlijk de meest efficiënte manier ooit om de kinderen bezig te houden. En volwassen kinderen.

Holoride heeft ook een videofunctie, waarbij je een virtueel scherm te zien krijgt waarop je YouTube video’s kan afspelen bijvoorbeeld. Zonder naar je smartphone te staren. Er is ook een game waarmee je op vijanden kan schieten die voor een virtueel ruimteschip verschijnen dat uiteraard beweegt op het tempo van je auto.

Het is niet evident om uit te leggen hoe de Holoride voelt of wat je te zien krijgt, dat begrijpen we best. Maar neem het van ons aan: dit is ondanks de technische beperkingen al bijzonder plezant. Daar staat wel een prijs tegenover.

Volledig scherm De retrofit rechts vooraan tegen de voorruit van onze demowagen, terwijl we over de Strip in Las Vegas rijden. © Kenneth Dée

Conclusie

Is Holoride namelijk goedkoop? Neen, absoluut niet. Je betaalt 799 dollar voor een ‘retrofit’-kit en een bril. Een jaar lang games inbegrepen. Nadien betaal je 19.90 dollar per maand. Hij is enkel in Duitsland en de VS beschikbaar voorlopig.

Holoride toont ons hoe we in de toekomst functioneel reizen aangenamer kunnen maken. En niet enkel voor de wagen. Uren op de trein, een reisbus, vliegtuig of trein zitten is veel aangenamer met een VR-bril op je smikkel, dus verwacht ook daar nieuwe toepassingen voor VR-brillen, misschien zelfs van dit bedrijf.

Lees ook: