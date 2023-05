GETEST. Hoe goed werkt de 'Google killer' zoekmachine van Microsoft? “Nog niet betrouwbaar op dit moment”

Onlineme­dia­be­drijf Vice Media op weg naar faillisse­ment

Vice Media overweegt om een aanvraag in te dienen voor faillissement. Het Canadees-Amerikaanse onlinemediabedrijf was al op zoek naar een koper, maar bereidt zich nu ook voor op een faillissementsaanvraag in de komende weken. Dat meldt de krant ‘The New York Times’.