GETEST. Fairphone 4, de smartphone die je zelf uit elkaar kan halen en repareren

Duurzaamheid is hip onder smartphonefabrikanten. Zo zal Apple tijdens de voorstelling van de iPhones 14 het gegarandeerd hebben over verschillende groene initiatieven. Met een pak minder bombast werkt ondertussen een Nederlands bedrijf aan een écht duurzame telefoon. We testten de Fairphone 4 uit om te achterhalen of die ook daadwerkelijk gemakkelijk zelf uit elkaar te halen is.

Zowat alle technologiebedrijven vermelden tijdens de aankondiging van nieuwe producten wat ze doen om de impact op het milieu te verminderen. Maar meestal blijft het eigenlijk bij greenwashing. Fairphone is het enige bedrijf dat zich terecht duurzaam mag noemen en toont dat nog maar eens aan met de Fairphone 4.

Betalen doe je voor mens en milieu

Die telefoon is op vlak van specificaties redelijk conventioneel. Al kan je voor de adviesprijs van 579 euro smartphones vinden die sneller zijn, betere camera’s hebben of een grotere batterij. Na enkele dagen testen, valt echter op dat de Fairphone 4 capabel genoeg is voor alles wat de gemiddelde gebruiker zou willen doen met een smartphone in 2022.

De prijs wordt dus niet bepaald door de laatste nieuwe processor. Je betaalt in de plaats daarvan voor een telefoon vervaardigd uit faire materialen, die gemaakt is door mensen die met respect werden behandeld en waarvoor je tot vijf jaar garantie krijgt. Dat zijn zaken die je bij geen enkel ander smartphonemerk kan krijgen.

De LEGO-smartphone

De telefoon is op een modulaire manier ontworpen. Dat was ooit een droom van de technologiesector, maar werd te omslachtig en niet efficiënt geacht. De Fairphone 4 bewijst dat die tegenargumenten ongegrond waren.

Zo kan je met een schroevendraaier en een plastic kaart of gitaarplectrum de Fairphone 4 nagenoeg volledig uit elkaar halen. Daardoor zijn het scherm, de camera’s, USB-poort, de batterij en luidsprekers relatief simpel te vervangen. Allemaal onderdelen die Fairphone verkoopt op haar website.

Volledig scherm De batterij van de Fairphone 4 kan je vervangen zonder dat je gereedschap nodig hebt. © Yorick Dupon

We haalden de telefoon volledig uit elkaar bij wijze van test. Daarbij viel op dat het zo simpel is als Fairphone adverteert. Wel bleek het belangrijk om de instructies van het bedrijf nauwgezet op te volgen. Als één onderdeel slecht of niet verbonden is, dan werkt de volledige telefoon natuurlijk niet meer.

Laat dat je echter niet afschrikken, want de batterij is zo gemakkelijk te vervangen als enkele jaren terug nog het geval was. Je hoeft niet meer te doen dan de plastic achterkant open te klikken. Dat onderdeel is bovendien één van de eerste die versleten zijn na enkele jaren. Voor nog geen 30 euro kan je dus gemakkelijk de Fairphone 4 een langere levensduur geven.

Niets is perfect

De Fairphone 4 is natuurlijk niet perfect, want geen enkele smartphone kan dat zijn. Je moet daarom rekening houden met het feit dat Fairphone traag is met het voorzien van Android-upgrades. Zo verkoopt het bedrijf haar nieuwste telefoon met versie 11, terwijl versie 13 in augustus klaar was. Het bedrijf liet ook al weten aan onze redactie dat het ernaar streeft om de Fairphone 4 Android 14 en 15 te geven, maar dat zal dus nog even duren.

Volledig scherm De Fairphone 4 is te koop in het zwart, groen en deze versie met gespikkeld groen. © Fairphone

De Fairphone 4 is dus ideaal voor wie weinig geeft om de laatste snufjes en het geweten wil sussen bij de aankoop van de volgende smartphone. Dat je zelf onderdelen kan vervangen, zorgt ervoor dat de levensduur significant verlengd wordt. En je telefoon zo lang als mogelijk gebruiken, is nu eenmaal de beste om de impact op de planeet te minimaliseren.

De Fairphone 4 is te koop vanaf 579 euro. Voor die prijs heb je het model met 6 gigabyte werkgeheugen en 128 gigabyte opslag. Voor 649 euro koop je de smartphone met 8 gigabyte werkgeheugen en 256 gigabyte opslag.

