GETEST. Dit Belgische toestel moet stress en slaapproblemen verminderen, maar werkt het ook? “Het heeft wat weg van een seksspeeltje”

40 procent van de volwassenen heeft last van stress, zo'n 20 procent kampt met slaapproblemen. Straffe cijfers waar de Moonbird, een product van Belgische makelij, iets aan wil doen. Met hun compacte ademcoach willen de makers mensen beter laten ademen en zo aandoeningen zoals burn-out en depressie de wereld uithelpen. Hoe gebruik je het toestel precies? En is het daadwerkelijk jouw geld waard? Onze journalist viel een maand lang in slaap met de Moonbird.