GETEST. De Nokia G22 zou je zelf gemakkelijk moeten kunnen repareren, maar is dat ook zo?

Gelukkig geen lijm

Wat HMD Global doet met de Nokia G22 is voor de duidelijkheid een grote stap vooruit. Het blijft een delicaat proces, maar bij andere telefoons moet je de strijd aangaan met verschillende lagen lijm voor je een onderdeel kan vervangen. Bij de iPhone 14 heb je daar volgens iFixt zelfs isopropylalcohol voor nodig. Niet iets dat iedereen zomaar in huis heeft.

Toestellen gemakkelijker te repareren

Het past in een recente trend om toestellen allerhande te ontwerpen met repareerbaarheid in het achterhoofd. Zo is die iPhone 14 ondanks de lijm volgens iFixit “de best repareerbare iPhone in jaren”. Met trots vertelde Sonos dat de nieuwe speakers met minder lijm worden gefabriceerd “omdat je door de lijm het toestel niet uit elkaar kan halen zonder de onderdelen te beschadigen”.