GETEST. Chromecast met Google TV nu ook te koop in België: "Alleen al voor het gebruiksgemak van de afstandsbediening is hij de extra euro’s waard”

Mijntelco Connec­teert je smartphone nu al met 5G? Dit gebeurt er echt

Misschien heb je het al eens opgemerkt: wanneer je op het mobiele netwerk surft, prijkt op sommige plaatsen in ons land plots het 5G-logo bovenaan het scherm van je smartphone. Dat is vreemd, want in België is er nog geen algemeen 5G-netwerk beschikbaar. Mijntelco.be zocht uit hoe dat komt.

8 juni