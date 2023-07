Geld verdienen, likes scoren of familie gelukkig maken: dit kan je doen met jouw duizenden ongebruikte foto’s

Vorig jaar hebben we met zijn allen meer dan 1,8 miljard digitale foto’s gemaakt en dat aantal blijft stijgen. Foto’s zijn populair, maar leiden ook tot een gigantische bibliotheek op onze computer of smartphone. Hoe kan je die nuttig gebruiken of geef je die een tweede leven? En wist je dat je er zelfs geld mee kunt verdienen. Dit zijn onze tips.

Help andere gebruikers op Google Maps

We vermoeden dat jouw fotoarchief heel wat beeldmateriaal van bekende en toeristische plaatsen bevat. We denken bijvoorbeeld aan een beroemd standbeeld of een gezellig plein in een leuke stad. Deze foto’s kunnen nuttig zijn voor anderen die deze plaats willen bezoeken, maar zich ook al afvragen wat ze er te zien zullen krijgen. Je kan deze bezoekers te hulp schieten door sommige van jouw foto’s naar de online kaartendienst Google Maps op te laden en dat doe je als volgt.

Volledig scherm Met foto's kan je op Google Maps toeristen helpen. © HLN

Je zoekt eerst naar de specifieke locatie op Google Maps waar jij ook enkele leuke foto’s van hebt genomen, bijvoorbeeld Manneken Pis. Vervolgens ga je in het bijbehorend infopaneel op zoek naar foto’s van andere gebruikers en druk je op de knop ‘Een foto toevoegen’. Vervolgens verschijnt er een paneel waarmee je foto’s, die op je computer staan, kan selecteren. Belangrijk: laad enkel beeldmateriaal op van de locatie zelf, en niet van mensen.

Jouw naam wordt bij de foto’s weergegeven en je kan de plaatjes ook weer van het platform verwijderen. Dat doe je door op het menu ‘Mijn bijdragen’ te klikken dat linksbovenaan in het uitschuifbare menu van Google Maps te vinden is.

Gepersonaliseerde achtergrondafbeeldingen

Volledig scherm Gebruik één van de foto's op je smartphone als lockscreen of achtergrond. © ANP / EPA

Iets wat we al eens over het hoofd zien: de kans bestaat dat je computer of smartphone nog wat foto’s bevat die je als achtergrondafbeelding kan gebruiken. We denken dan vooral aan plaatjes van leuke uitjes, mooie natuurlandschappen, je beste vrienden, familieleden en huisdieren.

Deze foto’s zijn meestal leuke herinneringen en verdienen wat ons betreft een prominente plek in je dagelijks leven. Horizontale foto’s zijn geschikt voor op je computer-, televisiescherm en spelconsole, terwijl verticaal gekadreerde foto’s meestal op een smartphone thuishoren. Je kan je foto’s natuurlijk ook bijknippen zodat ze op elk scherm passen.

Een online album, samen met vrienden of familie

Volledig scherm Deel je foto's met familie, zo hebben zij er ook wat aan. © Getty Images

Bevat jouw digitaal fotoarchief een groot aantal kiekjes met vrienden of familie? Dan kan je ervoor kiezen om een digitaal fotoalbum aan te maken bij clouddiensten zoals Dropbox, OneDrive of Google Foto’s. Het album dat je daar hebt aangemaakt kan je vervolgens delen met de mensen die vaak in beeld zijn zodat zij plots heel wat nieuwe foto’s van zichzelf (met jou) erbij hebben.

Je kan er ook voor kiezen om dit album open te stellen voor diezelfde mensen zodat zij op hun beurt leuke plaatjes (met jou erop) kunnen delen. De fotoverzameling die hieruit ontstaat, is wat ons betreft goud waard en kan de band tussen jullie alleen maar versterken.

Een apart foto-account voor sociale media

Wil je niet enkel je familie en vrienden maar eigenlijk heel de wereld laten kennismaken met je talent voor fotografie? Maak dan snel een apart account aan op sociale media waarmee jij jouw foto’s tentoonstelt aan iedereen. De populairste socialemediaplatformen om foto’s mee te delen zijn Instagram, 500px, VSCO, Flickr en Behance.

Je kan een onderschrift aan je plaatjes toevoegen om extra context te geven, maar vergeet ook niet om voldoende hashtags te vermelden. Op die manier worden jouw foto’s sneller opgepikt door het algoritme en kunnen andere gebruikers ze ook vlotjes terugvinden.

Verdien er aan!

Volledig scherm Bij verschillende diensten kan je foto's verkopen. © HLN

Sommige foto’s uit jouw fotocollectie kunnen geld waard zijn. Tenminste, als je ze oplaadt naar een beelddatabank zoals EyeEm, 500px, Alamy, SmugMugPro, ShutterStock of iStock Photo. Deze platformen verkopen beeldmateriaal zoals foto’s, illustraties of video’s van allerlei makers aan klanten en die makers krijgen daar op hun beurt een financiële vergoeding voor. Opgelet, er zijn ook heel wat professionele fotografen op deze platformen actief.

Zij springen op actuele trends, maken daar beelden van en zorgen er ook voor dat de beelden technisch perfect in orde zijn. Als jij een beeld hebt dat aan deze eisen voldoet, kan je daar een centje mee bijverdienen. Vergeet niet bij elk platform de specifieke voorwaarden na te lezen. De getuigenissen van andere gebruikers kunnen je ook meer informatie geven over welke vergoedingen je eventueel mag verwachten. Dat kan gaan van enkele eurocent tot honderden euro’s naargelang waarvoor ze gebruikt zullen worden.

Wil je liever geen geld verdienen maar toch je foto’s ter beschikking stellen? Kijk dan eens bij Pexels. Daar kan je andere internetgebruikers een plezier doen. Ze gebruiken die dan voor artikels op nieuwswebsites bijvoorbeeld.

Breng je foto’s tot leven met Deep Nostalgia

Heb je zin om nog wat te experimenteren met je foto’s? Dan kan je je plaatjes uploaden naar de Deep Nostalgia-tool van het Israëlische bedrijf MyHeritage. Deze AI-tool kwam in een van onze vorige artikelen al eens aan bod en kan gezichten van mensen op foto’s laten animeren zodat ze bewegen.

MyHeritage analyseert de gezichten van de mensen op de foto en zet achterliggende kunstmatige intelligentie aan het werk om die tot leven te wekken. Althans, zo lijkt het toch. Dit stukje techniek is in staat om zeer verrassende resultaten te produceren, maar volgens sommige gebruikers kan het ook griezelig worden.

