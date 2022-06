Geen stopcontact op vakantie of de festivalweide? Dit zijn de beste powerbanks van het moment

“Thuis heb je altijd een telefoon- of laptoplader bij de hand. Onderweg, op de camping, bij het zwembad, in het bos of langs een wandelpad in de bergen: nergens zijn stopcontacten te vinden”, stelt Willem de Moor. “Tijd voor een nieuwe powerbank dus. Bij de keuze van een powerbank moet je onder meer kijken naar de capaciteit, laadsnelheid en de prijs-kwaliteitverhouding.”

Regels vliegmaatschappijen

“In de Tweakers Pricewatch vind je tal van powerbanks van diverse fabrikanten. Twee fabrikanten die je daar minder vindt, zijn Anker en Xiaomi. Beide fabrikanten maken over het algemeen prima powerbanks, maar maken veelal van andere verkoopkanalen gebruik, zoals de eigen websites of Amazon. Daar kun je ook goedkopere powerbanks krijgen, maar het is wel aan te raden voor een enigszins bekend en gerenommeerd merk te gaan. Je wil immers geen ongelukken door slechte apparatuur.”

De expert van Tweakers wijst ook op de regels van luchtvaartmaatschappijen, wanneer je een powerbank meeneemt op vliegvakantie. “Over het algemeen mag de totale capaciteit van powerbanks per passagier - zonder toestemming - niet meer dan 27.000mAh (100Wh) zijn. In de praktijk komt dat dus neer op een powerbank van 20.000mAh, of twee van 10.000mAh. Stop je powerbank trouwens in de handbagage, want ze mogen niet mee in de ruimbagage. Controleer voor de zekerheid even de regels bij de luchtvaartmaatschappij waarmee je vliegt.”

De selectie van Willem de Moor

1. Xtorm Fuel Series 4 Powerbank 20.000mAh – vanaf 41,95 euro

“Deze powerbank is niet al te duur, redelijk compact voor zijn capaciteit en presteert prima volgens de test van Tweakers. Hou er wel rekening mee dat het model niet waterbestendig is. Met een powerbank van 20.000mAh als deze kun je een gemiddelde smartphone zo’n vijf keer opladen.”

Volledig scherm Xtorm Fuel Series 4 Powerbank 20.000mAh. © Tweakers.net

2. Sandberg Outdoor Solar Powerbank 24000 – vanaf 85,90 euro

“Dit toestel is leuk voor tijdens trektochten en kampeervakanties. Deze powerbank is waterdicht en beschikt over een zaklamp. Het solar charging klinkt in theorie leuk, maar biedt in de praktijk niet heel veel meerwaarde. De powerbank laadt op zonne-energie met slechts 2W, dus dat is hoogstens handig om een beetje bij te laden, maar niet voldoende om een lege powerbank mee op te laden. Daarvoor hoef je hem dus niet te kopen. Er is ook een goedkopere variant die ongeveer de helft kost, maar ook slechts de helft capaciteit biedt: de Sandberg Outdoor Solar Powerbank 10000 (vanaf 42,85 euro). Daarmee laad je je smartphone dus twee tot drie keer volledig op. De overige functies en features zijn vergelijkbaar.”

Volledig scherm Sandberg Outdoor Solar Powerbank 24000. © Tweakers.net

3. Sandberg Powerbank USB-C PD 100W 20000 – vanaf 111,50 euro

“Alleen al gezien zijn prijs is dit model misschien wat overkill voor een festival, maar om mee op vakantie te nemen, is het een zeer veelzijdige powerbank. Dankzij de krachtige USB-C powerdelivery-ondersteuning kun je er namelijk ook je laptop mee opladen. Mits deze een USB-C-voeding heeft uiteraard.”

Volledig scherm Sandberg Powerbank USB-C PD 100W 20000. © Tweakers.net

Lees ook op Tweakers.net:

Dit artikel is u aangeboden door onze partner Tweakers.net. Tweakers.net is een expertensite met nieuws en informatie over hardware, software, games en internet.