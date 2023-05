Geef je je zoon of dochter een (eerste) smartphone? Dit zijn de voordeligste én veiligste telecomabonnementen

MijntelcoIn mei vieren veel kinderen hun communie of lentefeest. Jouw kind ook? Dan ben je misschien al aan het nadenken over wat je cadeau kan geven. Een tablet, spelconsole, hoofdtelefoon, fiets of reisje naar Disneyland Parijs zijn heel populaire cadeaus, net als een (eerste) smartphone. Maar welk telecomabonnement is het best voor jonge kinderen? En hoe hou je in het oog wat ze doen met hun mobiele data? Mijntelco.be helpt je uit de nood.

Het eerste op je to-do lijstje: denk na over wat de behoeften van jouw gezin zijn. Misschien is je kind een grote fan van mobiele online games en heb je nood aan een abonnement met veel mobiele data. Als jullie vooral communiceren via Whatsapp, dan betaal je best niet bij voor onbeperkte belminuten of sms’en. Veel jonge gezinnen hebben ook geen nood aan een vaste telefoon.



Wat je misschien wel wil, is controle over de schermtijd en enig zicht op wat je kind doet met die mobiele data. Verschillende providers bieden een app aan waarop je kan zien hoeveel data je zoon of dochter verbruikt.

Is een gezinsabonnement de beste keuze?

Met een gezinsabonnement bundel je al je gsm-nummers bij één provider, waarna je eventueel tv en/of internet kan toevoegen aan de bundel. Dat is op dit moment alleen mogelijk bij Proximus en Orange. Op het einde van de maand krijg je een overzichtelijke factuur en met de app van je provider hou je een oogje in het zeil. Je kan bekijken welke apps de meeste data opslorpen en gemakkelijk een datalimiet instellen. Zo hou je nog wat data voor jezelf over, bijvoorbeeld. Opgelet: een gezinsabonnement is vaak niet de voordeligste formule, maar wel de gemakkelijkste.

Proximus

Een Flex-abonnement bij Proximus stelt je in staat om vijf nummers toe te voegen voor 10 euro per nummer. Per nummer kan je kiezen hoeveel GB in het abonnement begrepen is. Als de zes personen kiezen voor 5G en onbeperkt bellen en sms’en, betaal je maandelijks 76,99 euro voor de eerste drie maanden en daarna 116,99 euro per maand.

Er is geen optie voorzien om schermtijd en websites te beperken. Daarvoor verwijzen ze op hun site naar software als FamilyTime, Kaspersky SafeKids of Spyzie.

Orange

Bij Orange kan je maximaal vier extra nummers toevoegen. Om bijvoorbeeld de schermtijd van de andere abonnementsleden in de gaten te houden, verwijst ook Orange je door naar andere apps. Opnieuw kan je wel de abonnementen van je gezinsleden beheren via de My Orange-app en bijvoorbeeld gemakkelijk een nummer toevoegen.

In de bundel Go Light kies je voor 150 belminuten en 4 GB. Op dit moment kost de formule dankzij een tijdelijke promotie 9 euro per maand voor één nummer, zes maanden lang. Normaal gezien betaal je 12 euro per maand. Elke extra nummer dat toevoegt, kost je 12 euro. De normale prijs dus. Wanneer je een Go Light-bundel hebt met vast internet en mobiele telefonie (en eventueel ook tv), kost elk nummer je 10 euro.

Base, Mobile Vikings, hey!, Scarlet

Ook Base voorziet een app waarmee je de status van je verbruik kan controleren en andere nummers kan beheren. Met My Viking van Mobile Vikings kan je beheerrechten van het account van je kind overdragen naar je eigen account. hey! en Scarlet bieden oudercontrole op de pc aan, maar niet bij mobiel surfen. Via my hey! en de app van Scarlet kan je wel het verbruik van je kinderen in de gaten houden.

Wil je verder uitzoeken welk abonnement het best bij jouw gezin past? De vergelijker van Mijntelco.be hieronder helpt je op weg.

