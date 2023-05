Gebruikers Whatsapp kunnen intieme chatgesprekken binnenkort verbergen

Tweakers Heeft het nog zin om je oude laptop te (laten) repareren? Techexpert legt uit wanneer je beter een nieuw toestel koopt

Met oog op je budget wil je het liefst zo lang mogelijk met je vertrouwde laptop blijven werken, studeren of gamen. Vroeg of laat is het sowieso wel tijd voor een nieuw toestel. Volgens Jelle Stuip, laptopexpert bij technologiesite Tweakers, bepalen twee aspecten op gebied van slijtage of je toestel aan vervanging toe is.