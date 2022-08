Gebruikers van Netflix-abonnement met advertenties zullen geen films kunnen downloaden voor offline kijken

Genk onderuit in ‘League of Le­gends’-finale Elite Series, The Agency wint eerste trofee: bekijk hoogtepun­ten

In de finale van de League of Legends-competitie van de Lage Landen vocht regerend kampioen KRC Genk Esports tegen ‘new kid on the block’ The Agency, ofwel sterk geïmporteerde spelers tegen Benelux-veteranen. De volle vijf games waren nodig om een kampioen te kronen. Na twee bochten van 180 graden, wist niemand wat nog te verwachten in de allesbeslissende vijfde game.

11 augustus