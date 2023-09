Gebarsten scherm of kapotte batterij van je smartphone: zelf fiksen of laten repareren? En hoeveel kost dat?

MijntelcoIn de zoektocht naar mogelijke besparingen op je telecomfactuur mag je ook de hardware niet uit het oog verliezen. Wat ben je immers met een goedkoop abonnement, als de kosten voor je smartphone zelf de pan uit swingen? Denk maar aan een barst in het scherm of een batterij die het laat afweten. Dan rijst de vraag: is het slim om te proberen dat zelf te herstellen? Mijntelco.be overloopt de kwestie.

Niet zo simpel als vroeger

Je smartphone zelf herstellen is een aantrekkelijk idee, en nog populair ook, zeker als het slechts om een barst in je scherm gaat, terwijl het toestel zelf nog perfect werkt. De reden ligt voor de hand: je smartphone laten herstellen door een professional – of door de fabrikant – is doorgaans een dure grap.

Zelf je handen uit de mouwen steken is echter niet zo simpel als je zou denken. In tegenstelling tot vroeger, bevatten de toestellen vandaag geen losse onderdelen die je makkelijk kunt vervangen. De toestellen zijn dunner dan ooit en sommige onderdelen zijn zelfs (zo goed als) onvervangbaar. Daar komt binnenkort wel verandering in. Door een nieuwe Europese wet moeten alle toestellen vanaf 2027 een vervangbare batterij hebben. Meer over die wet onderaan dit artikel.



Zelf repareren of laten doen door een professional?

Kies je voor een herstelling door een pro, dan kan je terecht bij één van de servicepunten van de fabrikant of bij een onafhankelijke hersteller. Daartussen bestaan enkele belangrijke verschillen...

Laat je je toestel herstellen bij de fabrikant, dan ben je zeker dat je nieuwe, originele onderdelen krijgt en dat de fabrieksgarantie behouden blijft. Als nadeel zien we dan weer een hoger kostenplaatje.

Het voordeel bij een herstelling door een professionele, onafhankelijke hersteller, is dat je je toestel op locatie kan laten repareren en je dus sneller bediend wordt. Je moet je toestel niet opsturen naar de fabrikant. Ook de lagere kostprijs in vergelijking met een fabrieksherstelling is mooi meegenomen. Daartegenover staat dan weer dat een hersteller niet altijd originele onderdelen gebruikt en dat je fabrieksgarantie meestal komt te vervallen.

Om je ten slotte een idee te geven van de kostprijs: de batterij van je iPhone laten herstellen bij een erkende Apple-hersteller kost, afhankelijk van het type toestel, 89 tot 109 euro. Het prijskaartje van een schermreparatie varieert tussen 189 en 559 euro.

Check je garantie

De meeste toestellen verliezen hun garantie zodra je ze opent. Het toestel zelf herstellen is daarom niet altijd een goed idee. Gaat je smartphone buiten jouw schuld stuk, dan heb je recht op een kosteloze reparatie. Ga daarvoor naar de winkel waar je het toestel hebt gekocht.

Maar heb je een ouder toestel en is je garantie toch al verlopen, dan staat niets je in de weg. Bepalen of je het heft in eigen handen neemt, dan wel de herstelling overlaat aan de fabrikant of een professional, bepaal je aan de hand van de leeftijd van het toestel, de aanschafprijs, de prijs van de reparatie en hoe belangrijk het is om je wettelijke of fabrieksgarantie te behouden. Natuurlijk speelt de keuze van de hersteller ook een rol.



Verschillend van toestel tot toestel

Hoe makkelijk de herstelling is, hangt in de eerste plaats van het toestel af. Zo maken Apple en Samsung het je best lastig – zo niet onmogelijk – om zelf grote herstellingen uit te voeren waarbij je aan de hardware van het toestel raakt.

Bijvoorbeeld: zelf een iPhone-batterij vervangen is niet heel duur en zeker goedkoper dan bij de fabrikant. Het is echter niet eenvoudig, want je moet het toestel quasi volledig uit elkaar halen. Bekijk dus goed hoe je te werk moet gaan.

Ook het scherm vervangen is best een moeilijke klus: afhankelijk van je toestel moet je niet alleen het scherm zelf vervangen, maar tevens het volledige frame. Vaak blijken de kosten even hoog te zijn als je te rade gaat bij een professionele hersteller.

Kostprijs van de onderdelen

Of je jouw toestel nu beter zelf herstelt of niet, hangt natuurlijk ook af van wat je dat aan onderdelen zal kosten. Doorgaans weegt die prijs niet op tegen de prijs van een nieuw toestel. Maar let toch altijd goed op. Sommige onderdelen zijn duurder dan een volledige professionele reparatie. Als je er geen kaas van gegeten hebt, bestaat bovendien de kans dat je het verkeerde onderdeel aankoopt.

Schroevendraaier of herstelkit

Sommige reparaties zijn – afhankelijk van je toestel – best haalbaar. Je hebt er enkel een kleine schroevendraaier voor nodig. Heb je die niet, dan kun je een speciale herstelkit aankopen. Maar hier kunnen de prijzen eveneens sterk uiteenlopen. Voor een professionele kit reken je best op een bedrag van ongeveer 30 euro, al bestaan er ook kits van rond de 10 euro.

Nieuwe wetgeving: wat verandert er voor jouw smartphone?

Als gevolg van de Ecodesign-verordening voor mobiele telefoons en tablets moeten fabrikanten vanaf 2027 kiezen tussen batterijen die door elke leek verwijderbaar zijn met basisgereedschap, of die duurzaam zijn. Dat wil zeggen dat de batterijcapaciteit na elke duizend laad- en ontlaadcycli niet meer dan 20 procent mag verslechteren.

Tot de duurzaamheidsvereiste behoort eveneens waterdichtheid. Technisch uitgedrukt betekent het dat de apparaten een IP67-classificatie moeten hebben. Ze moeten stofdicht zijn en bestand tegen onderdompeling in water tot een diepte van een meter.



Met bovenstaande tips bespaar je op de hardware van je smartphone, maar ook in je telecombundel kan je flink snoeien... door voldoende te vergelijken. De kader hieronder helpt je snel en eenvoudig op weg.

