Gamen zonder console, maar met je smartphone? Dit topgadget bespaart je op termijn flink wat centen

Spelletjes op je smartphone nemen almaar toe in kwaliteit, weet Wout. “Het enige minpunt voor een aangename gamebeleving is de besturing. Een joystick op je touchscreen is lang niet zo fijn als de bediening van een echte joystick en knoppen die je kunt indrukken.”

Heel wat fabrikanten ontwikkelden daarom externe controllers, waar je je smartphone in kunt plaatsen. “Heb je een halfuurtje vrij op de trein? Klik je smartphone in de controller, start de app op en speel als een soort Nintendo Switch alle games op je Android- of Apple-smartphone. Wie vaak mobiele games speelt op de smartphone, tilt met deze toestellen het spelplezier meteen naar een hoger niveau.”

“Je vindt smartphonecontrollers in allerlei prijsklassen. De goedkopere toestellen gebruiken bluetooth, maar dat heeft twee nadelen. Je moet het ding dan opladen én er zit wat vertraging op. Die nadelen heb je niet met de Razer Kishi V2 en de Backbone One, de twee bekendste en beste toestellen in deze markt. Ze zijn allebei ongeveer even duur en zien er min of meer hetzelfde uit. Je kunt beide toestellen zowel in de Android- als de iPhone-uitvoering verkrijgen, met bijhorende aansluiting.”



Vergelijkingstest

Gevoel en grip

De Tweakers-expert onderwierp beide toestellen aan een test. “Ze zijn eigenlijk zo vergelijkbaar, dat het op hele persoonlijke dingen aankomt. Daarom gaat het bij deze vergelijking over het gevoel en hoe de controller in de hand ligt.

De grip van de Backbone One loopt wat langer door naar beneden en is ronder. Zo heb je meer plaats voor je ringvinger en pink. Voor wie wat grotere handen heeft, is de Backbone wat handiger dan de Razer Kishi. Bij de Razer zit alles wat meer op elkaar gepropt.

Wat ik ook fijner vinden aan de Backbone, en dat is heel persoonlijk, zijn de knoppen. Die zijn bij de Backbone wat meer gedempt en kan je dieper induwen. Bij de Razer zijn ze eerder oppervlakkig. Je hoort een duidelijk klikgeluid, min of meer zoals de muis van je pc. Dat voelt een beetje goedkoop aan en maakt ook meer herrie. In een volle treinwagon kan dat voor de persoon naast je irritant zijn.”

Aansluiting

“Nog een groot voordeel van de Backbone is de audio jack-aansluiting”, gaat Wout verder. “Zo kun je je hoofdtelefoon met draad nog gebruiken tijdens het gamen, terwijl je bij de Razer een headset met bluetooth moet gebruiken. De onderkant van je smartphone is namelijk afgedekt in de controller. Rekening houdend met de ergonomie, knoppen en audio-aansluiting is de Backbone voor mij net wat completer.

Bijhorende app

Beide toestellen worden ook met een app geleverd, die een overzicht maakt van alle spellen die op je telefoon staan. De app van de Backbone is mooier, grafischer en geanimeerder. Het ziet er eigenlijk uit als het opstartscherm van een Xbox of PlayStation. Je kan er ook vriendenlijsten aanmaken en chatten. Het hele gaming ecosysteem is veel meer uitgewerkt bij de Backbone. Bij de Razer is dat allemaal veel meer basic.”



Beide controllers aan het werk zien in een uitgebreide test? Bekijk hier de volledige videoreview van techexpert Wout.

Games streamen

Wout wil wel benadrukken dat de Razer Kishi lang niet slecht is. “Het zijn de details die de Backbone completer en verfijnder maken. Stel dat je voor je verjaardag zo’n Razer krijgt, hoef je lang niet ontevreden te zijn. Het zijn allebei kwaliteitsproducten.

Je kunt als gamer ook steeds vaker spellen streamen. Met een abonnement bij Xbox of PlayStation kun je op die manier de allerbeste games voor die consoles gewoon op je smartphone spelen, weliswaar zolang je een goede internetverbinding hebt.

Moderne smartphones kunnen zich qua rekenkracht met de Nintendo Switch meten. Zo krijg je vergelijkbare kwaliteit. Als je aan gamestreaming doet, zien de spellen op je telefoon er zelfs nog mooier uit. Je telefoon hoeft dan namelijk niets te berekenen, maar enkel het videootje binnen te halen dat ergens in een datacentrum van Microsoft of Sony staat te draaien.”

Conclusie

“Voor iets meer dan 100 euro heb je een prima controller en ligt er een hele wereld aan smartphoneapps, die vaak gratis zijn, aan je voeten. Een smartphone heb je toch al. Het enige waarom mensen eigenlijk nog een Nintendo Switch kopen, die drie keer zoveel kost en waarvan de games 50 à 60 euro kosten, is om de typische games van Mario en Zelda te spelen. Voor het overige zijn deze controllers een heel goed alternatief”, besluit Wout.

