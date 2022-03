Gamebundel ‘Bundle for Ukraine’ haalt ruim 5,7 miljoen euro op voor Oekraïne

games Zeven dingen die je absoluut moét doen in ‘Grand Theft Auto V’

Misschien hoor je bij de 160 miljoen gamers die ‘Gran Theft Auto V’ al in huis hadden. Of misschien heb je je nù pas laten verleiden om de zopas gelanceerde new-gen-versie op je gloednieuwe PlayStation 5 of Xbox Series te installeren. In beide gevallen: hier zijn een paar dingen die je absoluut moet doen voor een optimaal plezier van de game.

17 maart