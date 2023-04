Game of thuiswerk in alle comfort: dit zijn de beste beeldschermen van het moment

Voor gamers: Alienware AW3423DWF

“Dit toestel van Alienware is momenteel één van de beste gamingmonitoren. Het gekromde 34"-scherm met futuristisch uiterlijk is gebaseerd op de nieuwe QD-OLED-beeldtechniek. In vergelijking met conventionele lcd-monitoren zijn de responstijden veel sneller, waardoor bewegend beeld er erg scherp uitziet.”

“QD-OLED onderscheidt zich ook door de uitstekende kijkhoeken, waarmee het beeld er ook onder een hoek nog perfect uitziet, en een zeer hoog contrast. Dat betekent dat de nieuwste HDR-games heel mooi worden getoond. De monitor is daarentegen minder geschikt voor het weergeven van tekst en vensters, want die zien er niet zo scherp uit als op een standaard scherm.”



Game on? Bespaar stevig op je aankoop: hier vind je de beste prijzen voor deze Alienware.

Volledig scherm Alienware AW3423DWF Zwart. © Tweakers.be

Voor fotobewerkers: Dell UP2720Q

“Ben je kritisch op de kleuren, bijvoorbeeld omdat je voor je werk veel bezig bent met fotobewerking? Dan is de Dell UP2720Q een interessant model. Dit scherm kan zijn eigen kleurweergave perfect afregelen, doordat in de brede onderrand een kalibratieapparaat geïntegreerd zit. Het ips-scherm beschikt over een breed kleurbereik, waarmee het geschikt is voor alle gangbare kleurruimtes."

“Er zijn maar liefst vijf beeldaansluitingen beschikbaar, waaronder een USB-C poort die een laptop kan opladen. Bij het scherm zit een meegeleverde zonnekap die reflecties in het beeld voorkomt. Voor andere toepassingen dan fotobewerking is deze monitor een stuk minder goed geschikt. Voor gaming is hij bijvoorbeeld te traag.”



Tot ruim 500 euro verschil in aankoop naar gelang de webwinkel: wij zetten de scherpste prijzen voor dit Dell-beeldscherm op een rij in onze pricewatch.

Volledig scherm Dell UP2720Q Zwart. © Tweakers.be

Voor thuiswerkers: LG 40WP95C-W

“De LG 40WP95C-W is misschien wel dé ultieme monitor voor thuiswerkers. Het paneel met 40"-diagonaal - bijna een meter breed - heeft een zeer hoge resolutie van 5120x2160 pixels. Dat levert een zee van werkruimte en een fraai scherpe weergave op. Is dat nog niet genoeg? Als je het scherm via Thunderbolt aansluit, kun je zelfs nog een tweede monitor op dit toestel doorlussen. De Thunderbolt-poort kan bovendien een aangesloten laptop opladen.”

“Leuk is dat LG mogelijkheden zoals FreeSync en hardwarekalibratie heeft toegevoegd, waarmee de monitor nog veelzijdiger wordt. Een minpunt is de kleurweergave. Die bleek uit de doos suboptimaal afgesteld, waardoor voor fotobewerking een aanvullende afstelling noodzakelijk is.”



Je thuiswerk een versnelling hoger schakelen: dit zijn nu de laagste prijzen voor deze LG.

Volledig scherm LG 40WP95CP-W Wit. © Tweakers.be

Lees verder op Tweakers.be:

Dit artikel is je aangeboden door onze partner Tweakers.be.

Tweakers.be is een expertensite met nieuws en informatie over hardware, software, games en internet.